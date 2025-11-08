Villamayor busca a 500 personas para organizar una gran batucada para festejar Santa Cecilia El Consistorio ha preparado un amplio programa para el día 21 con talleres y pasacalles

La directora de la Escuela de Música, Blanca Fragua; la concejala de Cultura, María José García; y la jefa de estudios de la Escuela, Ángela Ispierto Val; presentan la programación por la festividad de Santa Cecilia.

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del área de Cultura, ha dado a conocer la programación de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que se celebrará el viernes 21 de noviembre. La jornada, organizada en colaboración con la Escuela Municipal de Música y la Banda de Música de Villamayor, incluirá talleres, pasacalles y un concurso gastronómico, con actividades pensadas para vecinos de todas las edades. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento tiene como objetivo impulsar y fomentar la participación ciudadana, así como dinamizar la vida cultural del municipio.

Entre las novedades de esta edición destaca un original taller de percusión con vasos, que se desarrollará de 17:00 a 17:30 horas en el pabellón municipal Dori Ruano. Durante la actividad, los participantes aprenderán nociones básicas de percusión utilizando cubos de plástico y, al finalizar, protagonizarán un animado pasacalles por las calles del municipio, convirtiéndose en protagonistas de la música en vivo.

En la misma instalación municipal, a las 17:30 horas dará comienzo un taller de batucada orientado a trabajar ritmo y coordinación en grupo. Tras la actividad, de 18:15 a 19:00 horas, se realizará un pasacalles de batucada abierto a todo el público, con prioridad para alumnos y familias de la Escuela Municipal de Música. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del correo 'escuelademusica@villamayor.es', hasta completar el aforo máximo de 500 participantes.

Posteriormente, de 19:15 a 20:00 horas, la Banda de Música de Villamayor recorrerá las calles del municipio, llenando de música y ambiente festivo la localidad. Como colofón a la jornada, a las 20:00 horas, el Aula de Cultura acogerá un concurso de tortillas y tartas, invitando a los vecinos a participar y poner la nota dulce y tradicional a la celebración.

El Ayuntamiento agradece la colaboración desinteresada de la Escuela Municipal de Música y de la Banda de Música de Villamayor, cuya implicación hace posible estas actividades. Asimismo, desde el equipo de Gobierno animan a todos los vecinos a participar en esta jornada familiar y divertida, en la que podrán disfrutar de la música en vivo y sentir el protagonismo de formar parte de un evento cultural único, marcado este año por la originalidad del taller de percusión con vasos.