Villamayor bajará el IBI en 2026 gracias a la nueva financiación de la Junta al bus metropolitano La rebaja prevista en los recibos para las familias oscilará entre el 10 y el 15 %

Miércoles, 3 de septiembre 2025

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamayor de Armuña aprobará, en los próximos meses, una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el ejercicio 2026, que será posible gracias a la reasignación de 285.000 euros, provenientes de la cofinanciación del servicio público de transporte metropolitano.

Esta cantidad de fondos municipales, que hasta ahora se destinaba a financiar el transporte metropolitano, queda liberada tras la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación con el que la Junta de Castilla y León asumirá íntegramente el coste de este servicio desde el 1 de septiembre, sin que los ayuntamientos tengan que realizar aportación alguna, y que en el municipio armuñés se estimó en esa cantidad.

En 2024, el actual equipo de Gobierno tuvo que tomar la difícil decisión de incrementar la recaudación del IBI ante el fuerte descenso que habían sufrido en los últimos años –y de manera especial en el ejercicio 2023, algunas de las partidas de ingresos variables del Ayuntamiento, como el ICIO y las Plusvalías municipales. Esto obligó a pasar de un tipo impositivo del 0,62 al 0,78, lo que supuso un aumento en el esfuerzo fiscal de un 26 %.

«Nuestro compromiso siempre fue claro: en el momento en que la situación económica lo permitiera, devolveríamos a los vecinos parte del esfuerzo que se les pidió en 2024», reseñó el alcalde Ángel Peralvo, «hemos mantenido la calidad de los servicios básicos y llevado a cabo inversiones de mejora en muchas zonas e infraestructuras del municipio. Hoy, con esta medida, empezamos a restablecer el equilibrio fiscal con la intención de que Villamayor sea un lugar más justo y habitable para todos, comprometiéndome a que esta será la primera rebaja destinada a devolver el esfuerzo realizado por las familias durante los dos últimos años, pudiendo llegar incluso a mejorar la fiscalidad del 2023.»

Gracias a la mejora de la situación económica, a la estabilidad alcanzada en los ingresos y a la disminución de determinados gastos, el equipo de Gobierno asegura que «cumplimos con la palabra dada a los vecinos, recuperando progresivamente el tipo impositivo del 0,62 aplicado en 2023, con la posibilidad de incluso rebajarlo en el futuro».