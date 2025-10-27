Villamayor aplicará una rebaja del IBI del 13 % como una medida estrella del presupuesto de 2026 La iniciativa será posible gracias a que la Junta asumirá íntegramente el coste del metropolitano

El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado el procedimiento para aprobar el presupuesto municipal de 2026, cuya propuesta inicial contempla una destacada reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En este sentido, el equipo de Gobierno ha anunciado que el «tipo impositivo pasará del 0,78 al 0,70, lo que supondrá una rebaja aproximada del 13 % en la carga fiscal que soportan los vecinos del municipio».

Esta medida será posible gracias al nuevo modelo de financiación del transporte metropolitano, que desde el 1 de septiembre fue asumido íntegramente por la Junta de Castilla y León. Con esta modificación, el Consistorio dejará de aportar los 285.428 euros que destinaba anualmente a la mejora y sostenimiento del servicio.

De este modo, el equipo de Gobierno considera «prudente y razonable» que este ahorro debe repercutir directamente en beneficio de la ciudadanía, y por ello ha optado por la reducción del tipo impositivo del IBI. Así, según los cálculos municipales, sobre un valor catastral total de 320.219.733 euros, la recaudación prevista con el tipo actual ascendería a 2.427.634 euros, mientras que con el nuevo tipo sería de 2.171.459 euros. Esta diferencia, de 256.175 euros, equivale al ahorro generado por la eliminación de la aportación al transporte metropolitano, lo que permitirá aplicar la rebaja sin comprometer la estabilidad financiera ni la prestación de los servicios públicos.

El alcalde, Ángel Peralvo, ha señalado que esta decisión «reconoce el esfuerzo de los contribuyentes y devuelve a los vecinos parte de lo que han aportado en los últimos años», destacando además que se trata de un paso hacia una fiscalidad «más justa, sostenible y comprometida con el bienestar común».

Cabe recordar que en 2024 el Consistorio elevó temporalmente el tipo impositivo del 0,62 al 0,78 debido a la caída de otros ingresos municipales, principalmente del ICIO y del IIVTNU. Por ello, la mejora económica actual permite ahora revertir parcialmente aquella subida. Asimismo, el Consistorio refuerza su apuesta por la participación ciudadana dentro del proceso presupuestario, fomentando la implicación vecinal en la toma de decisiones y la gestión pública.

10.000 euros para presupuestos participativos

El presupuesto incluirá una partida de 10.000 € para presupuestos participativos, con el objetivo de que los vecinos puedan proponer ideas y proyectos de interés general. Las iniciativas podrán enviarse al correo 'comunicacion@villamayor.es'.