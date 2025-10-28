Villamayor analiza la gestión diaria y horizontes de los técnicos juveniles Participaron 14 municipios y la Universidad de Salamanca. La jornada también reflejó los recursos y programas de la UE para los jóvenes

La localidad de Villamayor de Armuña se convirtió, por unas horas, en el eje provincial del trabajo que se realiza en distintos municipios para ofrecer a los jóvenes tanto información como opciones sobre recursos para su desarrollo personal.

Así, en el auditorio Antonio Gamoneda se reunieron los responsables de los servicios de información juvenil de hasta catorce localidades, desde Monleras, que fue la más pequeña en contar con representación, hasta Santa Marta de Tormes, como la más grande por volumen de población pasando por otras como Guijuelo, Cabrerizos, San Cristóbal de la Cuesta e incluso Béjar a los que se sumó el servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca.

El diputado de Educación y alcalde de Villamayor de Armuña, Ángel Peralvo, ejerció como anfitrión del XXXIV Encuentro de Técnicos de Juventud de la Provincia de Salamanca y señaló: «Es una jornada de trabajo con una visión territorial pero que cubre todo el espectro demográfico de la provincia y los técnicos sois el motor que transforma la teoría en realidad, y por eso este espacio de intercambio es tan valioso».

La jornada, diseñada «como un ecosistema de oportunidades que se sustenta en cuatro pilares, llevándonos desde la gestión más cercana hasta el horizonte académico y europeo», tal como la definió el anfitrión, «representa una alternativa real y prometedora para el desarrollo de las vidas de los jóvenes en el ámbito rural».

La sesión de trabajo para los técnicos incluyó diferentes ponencias como «El trabajo con jóvenes desde la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villamayor», a cargo de Lucía Guinaldo, concejala de Juventud del municipio que fue la encargada de abrir la jornada. Asimismo, la localidad aportó una segunda ponencia bajo el título: «Funcionamiento del Centro Joven de Villamayor». Estas dos propuestas del municipio abrieron a los técnicos asistentes las puertas para dar a conocer las fórmulas de trabajo que se están empleando en Villamayor de Armuña. «¿Qué ofrece Europa para la juventud? Recursos y programas de la UE para los jóvenes» fue la tercera de las charlas, y sobre ella Ángel Peralvo apuntó: «Es vital que canalicemos esa financiación y esas oportunidades de movilidad directamente a nuestros jóvenes».

Una visita al Hábitat Minero de la localidad completó las actividades.