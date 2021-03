Vertido de aguas fecales en el Riofrío a su paso por Béjar

El supuesto vertido era visible ayer junto en el cauce del Riofrío junto al puente que da acceso al barrio de La Glorieta. Un punto donde también se acumula material forestal y todos tipo de basura, que pone de manifiesto también la necesidad de una limpieza por parte de las administraciones. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), llevó a cabo meses atrás la limpieza del tramo urbano del río Cuerpo de Hombre de forma excepcional por la crecida de diciembre de 2019. Sin embargo, no se actuó en el cauce de este afluente y, también allí, se pone de manifiesto la acumulación de restos vegetales y de otros tipo que son susceptibles de retirar.

Según cree el colectivo de pescadores, los problemas de los ríos de Béjar no ha mejorado pese a los cambios políticos y creen, incluso, “que está empeorando”. “En las semanas pasadas, vertido de lodos procedentes de El Bosque de Béjar y ahora el bombeo de la glorieta. Aguas residuales directamente al cauce del Riofrío, que cien metros más abajo llegan al Cuerpo de Hombre. Es hora de informar a la administración competente y que se empiecen a tomar medidas”, indicaba el colectivo de pescadores a través de sus redes.

Según consideran los pescadores, no se han producido avances en materia de depuración de las aguas residuales en la zona y una prueba de ello es el caso de Candelario, donde la CHT no ha ejecutado aún las esperadas obras de conexión a la depuradora de Béjar. Según confirmaron los alcaldes de Béjar y Candelario, Elena Martín y Pablo Hernández, los responsables de la Confederación tienen listo el estudio que determina dónde conectar el alcantarillado al colector de Béjar. No ha trascendido aún el lugar exacto, pero, hasta el momento, la ubicación exacta era el principal punto de fricción entre el Ayuntamiento de Béjar y la CHT ya que cada administración proponía un lugar diferente. Mientras tanto, las aguas residuales de la villa siguen bajando al Cuerpo de Hombre.