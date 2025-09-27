El Cabaco: versatilidad y servicio en un enclave único

S. DORADO Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El municipio serrano de El Cabaco es un rincón donde la vida y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía. Vivir allí significa disfrutar de la tranquilidad del campo sin renunciar a los servicios de la capital, con farmacia, hostelería, y todos los servicios necesarios a mano.

Los huertos permiten cultivar tus propias verduras y hortalizas, mientras que espacios como las Escuelas ofrece un coworking totalmente equipado para quienes necesitan trabajar desde el pueblo, ya que la localidad dispone de fibra óptica.

Al mismo tiempo, la naturaleza está en todas partes: rutas como la micológica y la ruta del Oro de las Cavenes invitan a explorar y descubrir los tesoros del entorno. Por otro lado, la agricultura y la ganadería siguen formando parte de este pueblo. La zona es rica en castaños, lo que ha dado origen a la Asociación de Castaños de la Sierra de Francia, que actualmente desarrolla un proyecto con nueva nave para ser referente en la recogida y venta de castañas y boletus.

El Cabaco también es un lugar para disfrutar y compartir: piscinas, parque infantil, pistas de fútbol sala, frontón y pádel, junto con la hostelería local que permite degustar los sabores más auténticos de la región.

Además, el área recreativa de La Dehesa cuenta con un nuevo proyecto para un acceso adaptado, paseos, nueva imagen y la creación de un espacio para actividades medioambientales y culturales, tanto para vecinos como para visitantes.

Todo ello hace de El Cabaco un tesoro, un diamante que, lejos de presentarse en bruto, cada vez está más pulido, convirtiéndose en un lugar idílico en el que pasar una vida plena, con todas las facilidades para el día a día, y una gran oferta de ocio y opciones de actividades, especialmente bellas en el entorno de la Sierra de Francia en el que se enclava este humilde y amigable pueblo.