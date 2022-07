Ventura Velasco, reelegido presidente de la Cámara de Béjar: “Me preocupa la inversión en La Covatilla porque se acaba la prórroga”

Afronta un nuevo mandato al frente de la Cámara de Comercio e Industria tras recibir el apoyo unánime y lo hace con la digitalización y La Covatilla como principales apuestas.

– ¿Por qué decidió presentar de nuevo su candidatura a la Cámara de Comercio?

– Mi compromiso institucional con la Cámara de Comercio está intacto y no nos podemos permitir el lujo de dejarnos perder una institución centenaria como esta. Es fundamental para que lleguen a Béjar programas e iniciativas.

– ¿Cuáles son sus proyectos para la Cámara de Comercio?

– Tenía una idea y la he podido cumplir. Ha entrado en la Cámara la Agrupación de Fabricantes a través de su presidenta, Aurora González, porque no podemos dar la espalda a la actividad industrial del textil. Además, mis proyectos se centran en la digitalización, para aplicar el kit digital tanto para la mediana empresa como para pymes o micropymes para que mejoren la facturación y su imagen y, también, en el emprendimiento. A mayores, apuesto por la formación dual y la ayuda al comercio minorista porque se necesita una solución común a los problemas que tienen, ya que no hay relevo.

– ¿Qué es lo que más demandan los empresarios en la Cámara?

– Información de las ayudas. Las peticiones se han multiplicado mucho desde la pandemia. Piden asesoramiento y ayudas y, también, nos solicitan que si podemos hacer algo para acabar con la paralización del Ayuntamiento en temas de construcción y urbanísticos. Es una situación muy problemática porque la tramitación es muy lenta. Por eso, pensamos en poner en marcha el proyecto de la gran nave para emprendedores. Llegaban a la Cámara con proyectos para las ayudas de Reindustrialización, pero teníamos que echarles un jarro de agua fría. Se ha visto que el proceso de Reindustrialización está muy ralentizado.

– ¿Por qué cree que Béjar no llega a ser un territorio interesante para los inversores?

–Es una buena pregunta. Tenemos muchas oportunidades, pero los inversores no vienen a Béjar porque tenemos una falta de personal grave, con un envejecimiento claro, con una pérdida real de población y se está demostrando que no se trabaja con unos grados de formación adecuados. Tendríamos que darle la vuelta al modelo educativo y, de hecho, estamos trabajando para pedir un ciclo de certificación para técnicos de alta montaña porque tenemos el medio natural y los tres institutos. Enviaremos una carta aprovechando la presencia de los bejaranos Enrique Sánchez-Guijo y Gonzalo Santonja. Además, tenemos una falta real de terrenos para la creación de empresas. Además, el polígono tiene parcelas libres pero son pequeñas. Por ello, no me importa significarme en la apuesta por La Condesa, con un cambio de uso, como lugar para habilitar suelo industrial.

– ¿Cree que la Junta se puede cansar y quitar la Reindustrialización para Béjar?

– Está claro que el 31 de diciembre de 2023 se acaba y los fondos que no se hayan aplicado seguramente habrá que devolverlos. Mi carta a los Reyes Magos pide, primero, que se haga todo lo que se tenga que hacer en La Covatilla ya sea vía nieve o vía otros deportes. Me preocupa porque se agota la prórroga si los proyectos necesitan tramitación medioambiental. No entiendo el debate de que La Covatilla no debe seguir, es una de nuestras esperanzas para Béjar y su comarca. También pido cambiar la mentalidad del bejarano porque es muy negativa. Y otra de mis peticiones es un pacto de ciudad, político, para las inversiones en La Covatilla, para que no se vean afectadas por las elecciones de 2023.