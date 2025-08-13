Valdelosa, a punto para la diversión total

EÑE Valdelosa Miércoles, 13 de agosto 2025, 05:00 Compartir

A punto de arrancar las celebraciones festivas en honor a San Roque, los vecinos se preparan para disfrutar de una programación que se extenderá hasta el domingo con decenas de propuestas.

Así, mañana llegará la vigésima tercera edición del concurso de pesca, que irá seguida del campeonato de natación. Por la tarde, tras el torneo de pádel, llegará la parrillada y la fiesta de la Noche de Verano con Armando.

El día de Nuestra Señora se pondrán los ramos, habrá misa y procesión matinales, y la tarde contará con un megatobogán de agua, antes de los espectáculos de Humor Amarillo y el grupo de samba y capoeira.

La noche arrancará con animación musical a cargo de un DJ, y desde las doce y media, la actuación de Nyno Vargas llenará la plaza Mayor de Matacán de música urbana con aire de rap, reguetón y flamenco.

Este año, cabe destacar que el tradicional concierto en el municipio regresa a la plaza ante la Casa Consistorial.

El día de San Roque, además de la misa y la procesión matinales, se ha preparado para media tarde un desfile de peñas seguido de suelta de vaquillas. Un espectáculo de magia completará la tarde hasta la verbena con la orquesta SMS, tras la cual habrá discoteca móvil.

Para la última de las jornadas festivas se han reservado citas tan populares como el concurso de mini chefs y el de tortillas, que arrancarán a las once de la mañana del domingo.

Para animar las horas previas a la gran comida de hermandad, se ha preparado la presencia de una charanga desde la una para realizar un recorrido por las calles de la localidad.

A las tres, todos los vecinos están llamados a participar en la paella festiva, mientras que el inicio de la tarde contará con tren turístico y tobogán acuático. La divertida Color Fest, seguida de la fiesta de la espuma, ocuparán la tarde antes de la cena y la verbena con Armando y el concurso de playback.

El programa

Mañana

9:00 horas. XXIII Campeonato de pesca 'Villa de Valdelosa'.

12:00 horas. Campeonato de natación.

18:00 horas. Final de pádel y XVI torneo de hand remy.

21:00 horas. Parrillada.

0:00 horas. Fiesta en Noche de Verano con Armando y disco 'Vivaldi'.

Viernes, día 15

7:00 horas. Puesta de ramos.

12:30 horas. Santa misa en honor a Nuestra Señora y procesión.

16:00 horas. Megatobogán de agua.

18:45 horas. Humor Amarillo.

20:30 horas. Grupo de samba y capoeira.

22:00 horas. Animación musical con Sergio DJ.

0:30 horas. Concierto con Nyno Vargas. Al terminar, seguirá macro disco 'Nuevo Origen'.

Sábado, día 16

12:00 horas. Misa en honor a San Roque y procesión.

18:00 horas. Desfile de peñas.

19:00 horas. Suelta de vaquillas.

21:00 horas. Espectáculo de magia.

0:00 horas. Orquesta 'SMS' y discoteca móvil 'Safari Sound'.

Domingo, día 17

11:00 horas. Mini chef y tortillas.

13:00 horas. Charanga.

15:00 horas. Paella.

17:00 horas. Tren y tobogán acuático.

19:00 horas. Color Fest y fiesta de la espuma.

21:30 horas. Cena.

23:00 horas. Verbena con Armando.

0:15 horas. Concurso de playback.

Manuel Prada (alcalde de Valdelosa): «Se está haciendo un nuevo albergue en el antiguo colegio con una subvención de 200.000 euros» El regidor afronta una nueva legislatura llena de proyectos y mejoras para la localidad. ¿Cómo está siendo el trabajo municipal este año? — Se han podido abordar distintas obras que teníamos previstas con Planes Provinciales, como es el caso de varios asfaltados y también cambios de tuberías. Se ha realizado un nuevo sondeo para completar el suministro de agua del pueblo y se ha instalado la canalización necesaria para esta obra. También hay que destacar que se está construyendo un nuevo albergue en las instalaciones del antiguo colegio de la localidad. Esta obra se desarrolla gracias a una subvención de 200.000 euros. ¿Qué mejoras tienen pendientes de ejecución? — Hay muchas cosas por hacer, que incluyen desde mejoras en las piscinas municipales hasta asfaltados. Además, en el caso del alcornocal, también estamos pendientes de la resolución de dos subvenciones europeas muy importantes que nos permitirán realizar una inversión de casi un millón de euros para completar distintas infraestructuras municipales. También están en el horizonte de la localidad las inversiones privadas para la generación de hidrógeno verde, que siguen adelante y al menos tendrán dos años de obras.