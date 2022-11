Uno de cada cuatro alcaldes de pueblos salmantinos con más de 500 habitantes no cobra ni un euro

La provincia de Salamanca cuenta con un total de 362 municipios, de los que actualmente perciben alguna remuneración por su labor al frente del Ayuntamiento un total de 55 alcaldes, lo que significa que las otras 308 localidades cuentan con alcaldes que no reciben ningún sueldo ni remuneración por ejercer su cargo (es decir, el 85%), según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Pero no todos los municipios con mayor volumen de habitantes cuentan en sus Alcaldías con primeros ediles que perciben alguna remuneración. Es cierto que sí son mayoría los que actualmente reciben algún tipo de compensación económica por ejercer su cargo público. Así lo recogen los datos aportados por Hacienda, donde figura que 39 de los 54 municipios salmantinos con más de 500 habitantes sí que pagan a sus alcaldes, al tiempo que son 15 los primeros ediles que no cobran, es decir, uno de cada cuatro. Los alcaldes de municipios de más de 500 habitantes que no cobran pertenecen a Aldealengua, Aldearrubia, Aldeatejada, Arapiles, Calvarrasa de Arriba, Cespedosa de Tormes, Encinas de Abajo, Fuentes de Oñoro, Hinojosa de Duero, Lumbrales, Matilla de los Caños, Mozárbez, Tamames, La Vellés y Villoruela.