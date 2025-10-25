La unidad pastoral de Béjar y entorno comienza a ser una realidad por la falta de sacerdotes El obispo de Plasencia presidirá mañana la puesta en marcha de la nueva gestión parroquial. Incluye las iglesias de la ciudad, Valdesangil, La Hoya, Puerto de Béjar, Cantagallo y Vallejera

La Diócesis de Plasencia impulsará mañana de forma oficial la creación de la unidad pastoral de Béjar, que implica una reorganización de la atención pastoral en la ciudad y en los pueblos de su entorno más próximo, como consecuencia de la falta de sacerdotes que permitan cubrir de forma efectiva todas las parroquias existentes.

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, presidirá mañana el acto oficial de creación de esta unidad pastoral, que incluye las cuatro parroquias urbanas (Santa María, El Salvador, San Juan y El Pilar y San José), así como las iglesias de Valdesangil, Cantagallo, Puerto de Béjar, Vallejera de Riofrío y La Hoya. Se trata de una toma de posesión de los nuevos sacerdotes que, conforme a esta nueva fórmula de gestión, trabajarán de una manera más mancomunada, compartiendo la labor pastoral en cada una de estas iglesias.

Como ya adelantó LA GACETA el pasado mes de agosto, Roberto Hernández, arcipreste y párroco de San Juan, asume el cargo de párroco in solidum y moderador de las cuatro parroquias urbanas de Béjar junto con Antonio María Cabrera Herrera, procedente de Trujillo. Estos dos nuevos titulares contarán también con Guillermo Gómez como vicario parroquial de estas cuatro iglesias, además de La Hoya, Valdesangil, Vallejera de Riofrío, Cantagallo y Puerto de Béjar. También se anunciaba entonces la llegada a la ciudad de un sacerdote africano, el padre Hebrottie Edmond Fiacre Elogne, como colaborador parroquial de las iglesias de Béjar y de las parroquias rurales atendidas por el padre Guillermo Gómez.

No son los únicos cambios llevados a cabo en el arciprestazgo de Béjar/Fuentes de Béjar, ya que el pasado domingo tomó posesión en Ledrada el padre Cedric Françoise Jerome Kacou Ebagnerin, titular hasta ahora de pueblos como Puerto de Béjar y Cantagallo, que asume, además de Ledrada, las parroquias de Peromingo, Navalmoral de Béjar, Fuentebuena, Sanchotello y Valverde de Valdelacasa.