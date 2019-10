¿Una piscina climatizada en Béjar?

El Ayuntamiento de Béjar ha retomado el proyecto de construcción de una piscina climatizada en la ciudad, aunque con la idea de que sea una antigua nave fabril la que acoja el servicio. Así lo ha manifestado la alcaldesa, Elena Martín, en un proyecto que reaparece ahora después de más de siete años.

Aunque se encuentra en una fase inicial, el equipo de Gobierno de Béjar tiene claro que quiere disponer de este servicio para los ciudadanos y que lo hará en una antigua instalación fabril, que requerirá su rehabilitación y adaptación al nuevo uso para facilitar el baño y la práctica de natación. La alcaldesa, sin embargo, no ha querido citar el lugar exacto ya que aún no se ha contactado con los propietarios. Sí avanzó que “se trata de unas naves que han quedado en el centro de la ciudad” con fácil acceso para los futuros usuarios. La regidora también valoró especialmente la importancia de “recuperar alguna instalación fabril para que no se arruinen ni se pierda su valor”.

El proyecto ha sido ya puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, a través de la directora general de Deportes, María Perrino. Fue en la visita que realizó el pasado 7 de octubre a Béjar cuando la alcaldesa y el concejal de Deportes le trasladaron la idea de retomar la construcción de la piscina climatizada. Durante el encuentro, la propia directora general les informó de que la convocatoria de ayudas para instalaciones deportivas saldrá a principios de año y que el Ayuntamiento de Béjar podrá solicitar la inversión que precise.