Una Nochebuena distinta. Dulces y caracolas en lo alto de la Peña Almirez

La Navidad, fecha para disfrutar en familia y revivir las tradiciones que en algunos pueblos se viven de forma especial y Montemayor del Río es un ejemplo de ello. Como es tradición, la localidad mantuvo viva un año más la tradicional subida a la Peña Almirez tras la comida del día de Nochebuena para hacer sonar campanillos y caracolas con las que dar la bienvenida al Niño Jesús.

La celebración dio inicio en la Plaza Mayor con el encuentro de los vecinos para salir juntos desde allí. Los miembros del Ayuntamiento cargaban los dulces y bebidas navideñas que se tomarían después desde lo alto de la Peña. Otros vecinos se sumaban al cortejo a lo largo del recorrido para comenzar la subida hasta la Peña. Personas de todas las edades participaban en el recorrido que, para algunos, pese a ser del pueblo o llevar más de cuarenta viviendo allí, suponía la primera vez que lo hacían. Poco a poco el cortejo se fue estirando ya que, pese a que el recorrido no es muy largo, había zonas de pendiente que obligaban a rebajar el paso. Los cencerros y las caracolas se escuchaban desde la lejanía y, sobre todo, al recinto de la Peña, donde se había preparado una fogata para animar la celebración.

Una vez que llegó todo el mundo a la Peña comenzó la degustación de los productos navideños ofrecidos por el Ayuntamiento: turrones, cava o sidra, sin olvidar los refrescos para los más pequeños, que también acudieron a la celebración.

Muchos recordaban la Navidad del año 2020 cuando, por culpa de la pandemia, no se pudo celebrar la fiesta como es debido. No se celebró encuentro oficial pero algunos vecinos sí mantuvieron la costumbre y subieron a la peña de forma individual para que la celebración no cayera en el olvido. El año pasado sí se retomó, aún con mascarilla, y contó con una animada presencia de gente que este año se incrementó de forma notable. El hecho de que la Navidad haya caído en fin de semana con este lunes festivo ha podido influir en la presencia de más gente. Desde el Ayuntamiento que preside David Luengo se apuesta por seguir celebrando esta tradición, que es única en la provincia.

No hay un documento escrito que concrete el sentido de esta tradición que se hunde entre los ancestros de Montemayor como uno de los ritos del solsticio de invierno en el que los vecinos se unen en una fecha mítica para tocar los campanillos y purificarse porque, como recuerda el alcalde, antes, los niños, a la salida de la escuela corrían hacia la peña Almirez donde, además de tocar caracolas y campanillos encendían las lumbres que servirían, también, para ahuyentar los malos espíritus e invocar la luz que alumbra las tinieblas.