Una cuarta parte de los grandes pueblos no cobran plusvalía a sus vecinos

El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía municipal al declarar inconstitucionalidad y nulos los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la ley de las Haciendas Locales. Esta noticia afecta a numerosos ayuntamientos de la provincia de Salamanca, pero sin embargo hay siete de los grandes ayuntamientos que no cuentan con esta ordenanza, por lo que no cobran plusvalías a los vecinos

Aldeadávila de la Ribera y Lumbrales, en el oeste de la provincia se encuentran en esta situación. Sus regidores entienden que nunca se ha aplicado una ordenanza de estas características y por tanto la carga fiscal en estos pueblos no se amplía con esta tasa.

En el entorno de la capital también se sigue esta línea de trabajo de aligerar la presión económica del municipio sobre los vecinos en varias localidades de un destacado volumen de población. Este es el caso de municipios como Villares de la Reina donde este tipo de gravamen no existe. “No existe ese tributo y no se ha pensado en implantarlo, ya que desde hace varios años el Tribunal Constitucional venía advirtiendo de los posibles problemas. Este Ayuntamiento ha sido precavido desde hace años y eso es bueno, tanto antes para los vecinos que no abonaban la cuantía, como ahora que no supone descalabro económico alguno”, recalcó el alcalde de Villares, Buenaventura Recio.

En San Cristóbal de la Cuesta el pago de la plusvalía se eliminó a finales de 2018 “debido al aumento de los ingresos por participación en los tributos del Estado y para cumplir el objetivo de rebajar la presión fiscal a los vecinos. Era un impuesto injusto” , relató el alcalde, Celso García.

Otras localidades destacadas que tampoco generan recibos a sus vecinos con esta carga fiscal son Castellanos de Moriscos, Aldeatejada y Ledesma.