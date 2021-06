Un pura raza por la Vía de la Plata salmantina

En un día más propio del invierno que del inicio del verano llegaba el pasado domingo a Fuenterroble de Salvatierra, el valenciano José Luis Peinado junto a su caballo Desafío, un Pura Raza Española con el que salió el 24 de mayo de Guillena (Sevilla) para hacer el camino de Santiago a través de la Vía de la Plata.

Entraron en la provincia el sábado por la mañana procedentes de Baños de Montemayor y pasaron noche en La Calzada de Béjar. Desde allí emprendieron un nuevo día de camino, que se hizo muy duro por las malas condiciones climatológicas de lluvia, viento y frío. Pese a todo, y con la ayuda de Emiliano y Luis, aficionados al mundo del caballo, ambos llegaron a Fuenterroble.

Su paso por el camino les ha dejado recuerdos imborrables por la presencia de tantas y tantas personas que han ayudado a que José Luis y su caballo siguieran su paso. Y es que este viaje no se entiende el uno sin el otro.

Por un lado, José Luis, como él mismo explica, redescubre la riqueza de este trazad histórico: “Pasar por el puente romano de Emerita Augusta con el caballo era un sueño para mi; de la cultura romana llegas a Cáceres y su cultura medieval y cuando llegue a Salamanca, la Universidad por excelencia de España, va a ser impresionante.

También Zamora, por la tierra del pan y del vino, y Galicia por su misticidad”. No tienen prisa y esperará lo que sea necesario para cruzar Salamanca: “la fecha es el camino, el camino te va diciendo si tienes que llegar antes o después. Si te fijas en el destino no vives el camino. Es un resumen de la vida, te encuentras vicisitudes de todo tipo, aunque siempre hay más gente buena. He empezado poquito a poquito y el objetivo es llegar a allí, pero si no se llega porque estás bien entonces se puede posponer el objetivo”.

Por otro lado, no se entiende este camino sin la presencia de Desafío, un Pura Raza Español que permite a José Luis reivindicar la importancia del mundo ecuestre español a nivel mundial: “En cuestiones de caballos tenemos una de las figuras más importantes a nivel mundial desde el siglo XVI, Pedro Fernández de Andrada, que dejó manuscritos, discursos y reflexiones, pero está en el baúl de los olvidos. Es un precursor de la equitación europea”.

José Luis y Desafío descansan ahora en Fuenterroble de unas duras etapas. Les espera aún un largo recorrido y experiencias como el paso por Salamanca, la llegada a Santiago e incluso a Finisterre.