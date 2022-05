Un PSOE dividido y en horas bajas en Ciudad Rodrigo

No parecen correr buenos tiempos para el Partido Socialista de Ciudad Rodrigo, al menos si tenemos en cuenta la escasa motivación y la más que evidente división entre sus afiliados.

Una falta de motivación que se ha visto reflejada en la asamblea general celebrada por la agrupación socialista mirobrigense para la elección del nuevo secretario general local, asamblea que cerraba un largo ciclo iniciado hace 12 años con la llegada al cargo del a la sazón procurador en Cortes de Castilla y León y teniente de alcalde en la Corporación municipal de Aldea del Obispo, Juan Luis Cepa.

Una asamblea general del PSOE y su correspondiente votación en la que el que fuera alcalde de Ciudad Rodrigo la pasada legislatura, gracias a los apoyos y acuerdo de gobierno de Cs e IU, Juan Tomás Muñoz, salió elegido según los datos oficiales ofrecidos por el PSOE “con el 83% de los votos”, siendo avalada la candidatura por él encabezada “de forma mayoritaria por los asistentes a la asamblea”.

Sin embargo, la comunicación oficial del Partido Socialista de Ciudad Rodrigo no hace ninguna referencia al número de afiliados que acudieron a votar, surgiendo en la calle la polémica porque como abiertamente explican algunos de estos socialistas, “de los 74 afiliados solo han acudido 18 con derecho a voto y todavía tres compañeros no han apoyado la candidatura” encabezada por Juan Tomás Muñoz.

Pero no quedan ahí las “autocríticas” a la agrupación del PSOE de Ciudad Rodrigo, ya que de los 18 votos emitidos “tres no votaron a Juan Tomás Muñoz y su candidatura, y de los 15 votos afirmativos, ocho de ellos forman parte de la nueva ejecutiva”, unos datos que no ha hecho públicos la línea oficial del Partido Socialista mirobrigense.

Unos hechos que ponen a la nueva ejecutiva un primer reto de conseguir resolver la división y descontento de sus afiliados.