Un peñarandino confinado en Estados Unidos: “Impusieron el distanciamiento social pero no hay restricciones completas como tal, como sucede en España”

Jesús Villoldo, peñarandino, y Ana Belén Blázquez, con raíces familiares en Salmoral y Macotera, viven desde hace dos años en Madison, en el estado de Nueva Jersey, a 40 kilómetros de Nueva York, y trabajan en el área metropolitana de la gran manzana. Se trata de su segunda etapa profesional en Estados Unidos, donde también vivieron en Manhattan entre 2004 y 2010, para volver después a España y pasar tres años en Málaga y regresar en 2013 a Hoboken, en Nueva Jersey.

Jesús trabaja para una empresa de alimentación de origen francés que importa a EEUU productos principalmente franceses pero también españoles y de otras partes del mundo, mientras que Ana Belén ha trabajado como coordinadora de ensayos clínicos en tratamientos contra el cáncer en el prestigioso hospital Monte Sinaí, de Nueva York, y desde hace un año realiza esa misma labor para una gran firma farmacéutica. La pareja tiene dos hijos, Vega y Jesús Junior.

–¿Cómo se está viviendo la situación derivada de la pandemia del coronavirus en EEUU?

–En este país, por su propia idiosincrasia, suelen “mirarse mucho el ombligo” y la mayor parte de las cadenas de televisión, salvo alguna grande como la CNN, no tocan temas internacionales y las noticias suelen ser muy banales. Los que más nos enteramos de cómo está la situación somos precisamente los que somos de fuera y tenemos contacto con el exterior, sobre todo con nuestros países de origen. Sabíamos lo que venía hacia acá y hemos ido avisando un poco pero la gente de aquí se creen que no les iba a tocar sufrir el coronavirus. Como nunca han tenido un invasor exterior parecían convencidos de que esto tampoco les afectaría e incluso el presidente Donald Trump no le ha dado importancia hasta ahora. A medida que han ido aumentando los casos, varios alcaldes y gobernadores han exigido medidas a Trump pero todo se ha tomado con tranquilidad y apenas se han aplicado dichas medidas.

–¿De qué modo les ha afectado la llegada del virus en sus trabajos?

–Cuando nadie ponía medidas mi jefe nos reunió y desde hace casi tres semanas estoy trabajando desde casa igual que Ana Belén. El primer plan era ir al trabajo un día sí y otro no pero finalmente también estoy trabajando todos los días desde casa. Con respecto a los dos niños, como en el pueblo donde vivimos no había casos registrados del virus, se pensó en un primer momento no cerrar las escuelas pero luego fue todo muy deprisa y nos mandaron un correo electrónico comunicando la suspensión de las clases que pasaban a ser “on line”. Nos preguntaron, además, qué alumnos necesitaban ordenadores para prestárselos y cada uno tiene el suyo, se conectan cada día y tienen sus clases.

–¿Qué restricciones tiene ahora la población?

–Hace una semana impusieron el distanciamiento social pero no hay restricciones completas como tal, como sucede en España ahora, y se puede salir, aún vemos gente y no es general en todo el país. Puede trabajar sólo las empresas necesarias y así lo hacen, por ejemplo, los supermercados pero restaurantes y otros negocios están cerrados. Otros casos, como por ejemplo las lavanderías, abren solamente unas horas al día.

–Teniendo en cuenta las especiales características del sistema de salud en EEUU, ¿la gente tiene especial temor al coronavirus?

–Mucha gente tiene su seguro médico, que les cubre la prueba del coronavirus pero al ser decretado como pandemia lo seguros no están obligados a cubrir el tratamiento. En cualquier caso, están obligados a atender a cualquier persona, se siguen los protocolos con las pruebas y medicamentos que requiera y luego ya se pasa la factura correspondiente y se ve entonces si es solvente o no y cómo cubrirlo. Nadie se va a morir sin ser atendido, es lo que están repitiendo continuamente ahora e incluso que no será motivo de “persecución” para expulsarlos del país en los casos de personas en situación irregular que enfermen del virus y requieran atención sanitaria.

–¿En qué les ha cambiado la vida la actual situación?

–La verdad es que nos mantenemos activos y no nos aburrimos. En mi caso seguimos trabajando para estabilizar la empresa, se congelaron los pagos a proveedores como en casi todas las empresas y nos toca reorientar el negocio tratando de conservar los clientes y buscando nuevos ya que hemos perdido temporalmente a algunos de los más importantes que tenemos como las aerolíneas, grandes empresas de restauración y pequeños restaurantes que ahora están cerrados. Ana Belén sigue más o menos al mismo ritmo, adaptando la coordinación para la recogida de muestras y llevarlas al laboratorio e intentando salvar las barreras que afectan a la logística.

–¿Qué sensación hay en la calle?

–A veces es como si estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción. El problema es un posible estallido social. Por ahora la sociedad está controlada pero se teme que ciertos sectores puedan “rebelarse” si todo eso cambia. EEUU tuvo hasta hace unos días el récord más bajo en el nivel de desempleo, de apenas un uno por ciento de la población, pero la previsión es que pueda haber hasta 47.000.000 de parados y si eso llega a suceder no se sabe qué va a pasar y en qué derivará la inestabilidad social. Nosotros, por ahora, tenemos la suerte de vivir en un sitio tranquilo, salimos al jardín de casa y a un bosque que tenemos al lado y casi no vemos gente, podemos incluso bajar al centro, pero en otros lugares donde se han producido focos muy grandes de afectados por el coronavirus ha intervenido ya la Guardia Nacional para cerrar el pueblo.

–¿Les preocupa lo que se vive ahora en España?

–Desde luego que sí, en general, y también por nuestras familias. Mantenemos el contacto diario en grupos de whatsapp con familiares y amigos y con mis padres, por ejemplo, hablamos por videollamada cuando va mi cuñado a llevarles la compra.

–¿Cómo es ahora el día a día?

–Como te dije, seguimos trabajando y con los niños. Vega es autosuficiente en sus tareas de la escuela pero a Jesús tenemos que ayudarle a centrarse y que las haga. Estamos aprovechando, también, a cocinar platos que no solemos hacer sobre todo por falta de tiempo como el cocido o la paella, por ejemplo, y solemos salir a estirar las piernas y dar un paseo antes de cenar, luego vemos la tele un poco y así vamos pasando los días. Teníamos previsto un viaje a Disneyland con los niños que evidentemente hemos anulado y unos días de vacaciones en España en verano que tenemos en estudio hasta ver cómo evoluciona todo.