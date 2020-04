Un matrimonio de Santa Marta, insultado en medio de la calle al grito de "sinvergüenzas" por ir a trabajar

De “atentado” califica el matrimonio santamartino los insultos y gritos amenazantes recibidos por unos vecinos del número 13 de la calle Antonio Machado, cuando en la noche del pasado lunes regresaban a casa sobre las 23:00 horas de su jornada laboral del turno de tarde en el Centro de Atención de Personas con Minusvalía Psíquica de La Salle (CAMP) de Salamanca.

Sentimientos de “rabia, indignación y dolor” que se entremezclan con la sensación de “sentirnos agredidos y juzgados”, afirma Manuel Ángel que, junto a su mujer Ana, no daban crédito según caminaban hacia su casa en la calle Santiago Mirat de los gritos que estaban recibiendo acusándoles de “sinvergüenzas e insolidarios”.

“Primero deberían enterarse de por qué estábamos en la calle, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, llevando las mascarillas e incluso la doble bolsa con los uniformes para lavarlos en casa. Porque si insultan sin saber por qué lo hacen mal y si encima lo saben, peor, no le da derecho a agredirnos de esa manera emboscado en la oscuridad”, explican. Es una sensación “extraña y sientes que nos están vigilando”.

“No entiendo ese desprecio con el que se dirigían a nosotros. Es repugnante, creo que no es necesario y además, si empezamos a coger la justicia de nuestra mano, ahí vamos mal. No es el momento ni la forma de hacerlo”. En este sentido, Manuel Ángel y Ana exigen “respeto a la libertad de las personas y mi derecho a ir y venir de trabajar cumpliendo con todas las normas, es mi libertad y mi privacidad y no quiero que nadie me juzgue, como yo tampoco lo hago con los demás”.

Lamentan que en lugar de llegar a casa para tener tranquilidad y relajarse un poco de la tensión que supone estar toda la tarde con el equipo de protección puesto y en un entorno muy castigado por el coronavirus, “con lo duro que es, que estás dándolo todo e intentando ayudar y hacer tu trabajo, a lo que se une que hace unos días también ha fallecido mi padre, y te encuentras la triste sorpresa de que hay dos personas desde una ventana insultándote. No está justificado, es un agresión en toda regla”, insiste el matrimonio santamartino.

Situación por la que llamaron a la policía “atónitos” ante lo que estaba sucediendo y “nos mostraron su apoyo en todo momento, calificando también de intolerable lo ocurrido”.

Un desagradable momento que les ha afectado e indignado especialmente: “Me ha tocado llorar mucho esta noche y esta mañana (por este martes) porque son acusaciones que no merecemos y tampoco queremos colgarnos medallas por lo que estamos haciendo. Es mi trabajo y es muy gratificante. Hoy volveré con toda la ilusión a atender a los usuarios del centro y estar con ellos que, a pesar de todos sus problemas, tienen más humanidad y son más agradecidos. Ahí te das cuenta de lo fácil que es hacer feliz a los demás”.

A pesar de que ha sido un hecho aislado, Manuel Ángel asegura que “no lo voy a consentir, esta falta de respecto y tolerancia” y espera que no vuelva a repetirse. Por ello, seguirá en contacto con la Policía Local y no descarta denunciar los hechos sucedidos ante la Guardia Civil “por este atentado que me parece criminal”.