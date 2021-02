Un guardián contra las drogas, el absentismo y el acoso en adolescentes de Guijuelo

Guijuelo se ha sumado a las localidades de Santa Marta y Alba en contar en la provincia con un servicio de apoyo a los niños y adolescentes denominado “Agente tutor”, que correrá a cargo de un policía municipal.

En Guijuelo, el puesto lo ocupará el agente Santiago del Bosque, que lleva trabajando en la materia a modo de prueba piloto desde el pasado mes de octubre. Se trata de un programa impulsado a través de un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias que pretende luchar contra el absentismo escolar, el acoso o el consumo de drogas, tabaco o alcohol. Según avanzó el agente, ya se han llevado a cabo reuniones con los centros educativos de la villa, con Guijuelo Joven y hay contactos periódicos con los jefes de estudio y orientador del IES Vía de la Plata. Es este centro, precisamente, el que más colaboración está solicitando dado que, como explicó Del Bosque, “se pidió la presencia en los recreos”. “Es una forma de que ellos se acostumbren al uniforme, que ven que no somos represivos y les permite cumplir las normas”. En los colegios la presencia es menor, aunque se procura estar presente a la hora de entrada y salida de clase. Cuando se detectan los problemas, se intenta atajar con los padres o tutores ya que, si ellos no colaboran, “el Agente tutor no tiene sentido”.

Para contactar con este programa se ha habilitado un número de teléfono (656837417) o un correo electrónico (agentetutor@guijuelo.es).