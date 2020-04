Un domingo de Ramos “impresionante” en la provincia gracias a las nuevas tecnologías

El Obispado de Plasencia, José Luis Retana, pidió hace unos días a los párrocos de la Diócesis creatividad para celebrar la semana Santa a distancia y así ha sido.

Los sacerdotes más familiarizados con las nuevas tecnologías aprovechan las ventajas de Internet y sus aplicaciones y lo han adaptado a la perfección para los próximos días para estar más cerca de los fieles.

“El Domingo de Ramos será impresionante”, explicaba el párroco de San Juan de Béjar, Roberto Hernández. Él es uno de los más activos en las redes y cuelga sus vídeos y oraciones. Una de las más llamativas, la de este domingo, que promete ser especial, pero será sorpresa para todos.

Otro de los más activos, Félix Pérez, de Santa María y El Salvador de Béjar, lleva varias semanas manteniendo la actividad diaria de las iglesias. “Procuro estar en contacto con las personas mayores a través de una llamada frecuente para ver cómo se encuentran”, explica, y, dentro de las listas de difusión, tiene una especial para los grupos de catequesis a los que envía ‘deberes’ , De cara a la Semana Santa, Félix Pérez ha elaborado varias iniciativas anteponiendo el horario marcado por las televisiones que emiten actos religiosos porque es más fácil para el público. Desde la iglesia de Santa María, retransmite la misa diaria a las 19:00 horas en directo a través de su perfil en Facebook aunque ese horario cambiará de cara a los días festivos de Semana Santa. De cara a los días de Pasión, ofrecerá actos específicos como el Jueves Santo a las 22:00 horas con una oración y el Viernes Santo, a las 13:00 horas, con el Via Crucis que “podría suplir la Sentencia de la Hermandad”, que se celebra en esa jornada. En la tarde del Viernes Santo y del Sábado, conectará a las 22:00 horas para celebrar un acto con María aunque “no tenemos en la iglesia la imagen de la Virgen de las Angustias todavía pero, con el corazón, velaremos con ella la muerte de su hijo”. No faltará la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo mientras que el acto del domingo se centrará a las 13:00 horas. “Será un acto en el que no habrá nadie pero quiere simbolizar la bendición de los fieles del municipio porque la iglesia de El Salvador es el templo del Ayuntamiento”, explica. La iglesia de Santiago acogerá esa tarde un homenaje a la Virgen “como “primera iglesia de la ciudad”.

Por su parte, el padre teatino Antonio Cabrera, del santuario de El Castañar, ha puesto en marcha una novena en honor a la Virgen de Castañar para pedirle su ayuda en tiempos de pandemia. Lo emite a través del canal del santuario en Youtube en una situación que considera es “rara” pero “la conciencia de que tras la lente de la cámara hay tantas personas, hace que la mirada vaya más allá”. Concluye recordando que “celebraremos los oficios propios de la Semana Santa en comunidad, pero no en el Santuario propiamente, sino en la capilla de la comunidad”.

Los párrocos bejaranos son muy activos, pero, uno de los que se lleva la palma se encuentra en La Armuña. Leo Ramos, asentado en Gomecello y numerosas localidades de la zona, ofrece sus celebraciones en directo y ahora, para Semana Santa, prepara una programación muy completa que emitirá en directo: “el Domingo, misa a las 12;05, lunes, martes y miércoles, tengo los relatos de Pasión. Tres días con más calma y meditados. El jueves será la misa de la Cena del Señor y el viernes, los Oficios, La Pasión de San Juan se leerá el viernes con música de fondo de Tomás Luis de Victoria, el Sábado santo el rezo de Laudes y el domingo, la misa.

“Sigue cuidándonos, gracias”, “gracias por tu oración”, “gracias por hacernos sentir tan cerca a Jesús y María en estos momentos duros” o “reza por nosotros y también nosotros por ti”, son sólo algunas de las muestras de agradecimiento de los muchos fieles que siguen a estos sacerdotes y otros muchos a través de las redes.