Un concejal del PSOE de Villoria, pillado sin mascarilla en una fiesta ilegal

Un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Villoria, Jorge Carrasco Nuevo, se ha visto obligado a pedir públicamente disculpas tras participar en una fiesta ilegal el pasado fin de semana con otro grupo de jóvenes y a raíz de que hayan circulado imágenes de la citada fiesta en la que se les ve sin mascarilla, y sin cumplir otra serie de medidas anti covid.

El edil socialista ha emitido un comunicado en el que manifiesta: “Como vecino y cargo que tengo en el Ayuntamiento de Villoria y tras los acontecimientos acaecidos este fin de semana, y que la mayoría ya conoceréis, quiero hacer público este comunicado y mostrar mi arrepentimiento. Pido disculpas por mi participación en actos que han puesto en peligro la salud de otras personas en este tiempo de pandemia, sin tener en consideración a las que ya lo han sufrido y lo están sufriendo. Llevado por mi juventud he cometido una imprudencia de la cual no me siento nada orgulloso, de la que me arrepiento y asumo mi responsabilidad. Así mismo confirmo mi empeño en que no volverá a suceder”.