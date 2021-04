Un bebé nace en Saldeana.... 13 años después

La ilusión ha vuelto a la localidad de Saldeana gracias al pequeño Saúl Hernández Escobar. Es el primer nacimiento que se produce en este pequeño municipio de la zona de las Arribes en trece años y ha llenado de alegría a los vecinos por contar con un nuevo habitante en el municipio.

Sus padres, Julián Hernández y Celia Escobar, han querido inmortalizar el momento de la llegada del pequeño Saúl y compartir la noticia con sus convecinos. El bebé se encuentra en perfectas condiciones y ya ha llegado a la localidad de apenas 102 habitantes.

Han tenido que pasar 13 años para que el municipio reviviera la alegría de recibir a un nuevo habitante y, por ello, la llegada de Saúl será recordada con interés. Sus padres, Celia y Julián, residen en el municipio durante todo el año ya que allí se dedican a la ganadería y, según detalla el Ayuntamiento de Saldeana “son muy activos en la defensa de la localidad y en la participación en eventos e iniciativas” programadas a lo largo del año.

El pequeño Saúl ha recibido ya la visita del alcalde, Juan Ruiz, que mostró ayer su ilusión porque “si siguen naciendo más niños abriríamos la escuela, que lleva cerrada quince años”. Con esas perspectivas de futuro, el regidor quiso dar la bienvenida al pequeño y dar la enhorabuena a su familia en una circunstancia no prevista hasta ahora porque “era impensable que pudiera llegar un bebé a Saldeana”. De hecho, el Consistorio se enfrenta ahora a la tramitación de una pequeña ayuda y un recuerdo con el emblema de la localidad para los padres en agradecimiento por la llegada del nuevo paisano.

Con poco más de 102 habitantes, Saldeana cuenta en invierno con tres niños y adolescentes en una cifra que aumenta notablemente en verano. El alcalde, Juan Ruiz, animó ayer al resto de vecinos en edad de tener familia a que aumenten el censo como ya han hecho Celia y Julián, “porque en Saldeana se puede mantener una familia con un trabajo digno y con una vida muy cómoda”, afirmó. A modo de curiosidad, la pandemia del coronavirus no ha tenido oportunidad de entrar en la localidad, que no ha tenido ningún contagio. El motivo no es otro que, según el alcalde, el hecho de que “los vecinos hayan sido responsables, han estado en casa y han cumplido las normas”, afirmó el alcalde en un municipio con gente de 80 y 90 años que no han sido contagiados porque “Saldeana en una lugar seguro”.