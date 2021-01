Un 4x4 donde no llegó la ambulancia para rescatar al joven que se cortó una pierna en Villasbuenas

Las labores en el campo, además de arduas y diarias, tienen el peligroso añadido de la dificultad para recibir ayuda y socorro en el caso necesario, como ocurrió el pasado 14 de enero en un monte próximo a la localidad de Villasbuenas, donde un 4x4 particular tuvo que servir de vehículo de auxilio a un herido con una motosierra ante la imposibilidad de llegar hasta el lugar de la ambulancia.

La Guardia Civil no ha podido localizar ni al propietario de los terrenos ni el lugar exacto donde ocurrió el accidente

Lo que parece que no está muy claro, a la vista de las afirmaciones realizadas ayer por el alcalde de Villasbuenas, es dónde ocurrió el accidente, “algo que está investigando la Guardia Civil, ya que según declaraciones del propietario del 4x4 y también de los terrenos, el accidente se produjo en su parcela, situada junto a tierras municipales, pero en un reconocimiento realizado junto a los agentes, hemos sido incapaces de dar con el sitio”, afirmó el regidor.

La dotación de la UVI móvil con base en Ciudad Rodrigo llevó al herido hasta el Hospital de Salamanca

Una labor de investigación que según el alcalde, “no ha contado con el apoyo del dueño de las tierras, al que no ha sido posible localizar desde que una vez que trasladó al herido en su 4x4 se marchó y no está por ningún lado”, afirmando que “ni siquiera la Guardia Civil ha conseguido todavía localizarlo para que indique el sitio que no localizamos”.