«Tengo tres riñones y hago vida normal» Pedro de Castro vive sin diálisis gracias a la donación de una familia anónima. En la actualidad, los trasplantes se realizan sin extirpar los órganos dañados, ya que no resta calidad de vida a los pacientes

Pedro de Castro y Emma Kunst colaboran con las campañas de donación de órganos para los enfermos.

Pedro de Castro y su mujer, Emma Kunst, son un claro ejemplo de lucha y esfuerzo, ya que, gracias a una donación anónima, Pedro recibió un riñón que le ha permitido mejorar su calidad de vida.

Cuando tenía 40 años, le fue detectada la enfermedad. «Me mantenía vivo gracias a la diálisis, pero había días en los que no la toleraba bien», recuerda. Fue entonces cuando llegó la posibilidad del trasplante. «Los médicos me lo plantearon y entré en la lista de espera a que alguien, tristemente, falleciera y fuera compatible con mis condiciones», explica.

La buena noticia para Pedro de Castro llegó durante el verano de 2024. Fue un 31 de julio cuando lo intervinieron y, unos días después, el 5 de agosto, ya estaba descansando en su casa.

Lo curioso es que, en la actualidad, Pedro tiene tres riñones dentro de su cuerpo: los dos propios, que ya no funcionan, y otro del donante, que le fue implantado junto al estómago, en la parte delantera de su cuerpo. Esto se debe a que los avances médicos han descartado la retirada de los órganos no funcionales y permiten la implantación del riñón sano en otra parte del cuerpo.

Un año y cuatro meses después de aquella operación, Pedro lleva una vida prácticamente normal. «Ha sido un antes y un después. El riñón funciona perfectamente, como si fuera mío. La enfermedad no tiene cura, porque requiere una medicación muy exigente y metódica. Sin embargo, puedo llevar una vida normal», detalla. Está lleno de salud, de vida y de agradecimiento, ya que la buena voluntad de una familia en uno de los peores momentos de su vida le ha permitido seguir adelante.

«Es muy importante que haya donaciones y tenemos que estar orgullosos, porque España es el país donde más se realizan. Además, Salamanca es un hospital de referencia, con 100 donaciones en el año 2024», cuenta. «En nuestro caso, ha sido un cambio muy importante, porque es la diferencia entre vivir mal y vivir un poco mejor», explica Emma Kunst, el pilar más importante para su marido.

Ambos quieren agradecer tanto la generosidad de la familia que facilitó la donación como el gran trabajo que realiza el equipo de Nefrología de Salamanca. «Son sensacionales a nivel médico, pero además añaden una gran carga humana para los pacientes y sus familiares», explica Emma.

Su experiencia les ha llevado a colaborar con la asociación Alcer en Salamanca y a apoyar el gran trabajo que realizan, como, por ejemplo, las campañas para promover la donación de órganos. Así, quieren devolver la gratitud que sienten por la donación apenas 16 meses después de que la vida les diera una segunda oportunidad gracias al sacrificio de una familia anónima.

La campaña realizada en la Universidad suma 28 nuevos donantes

Ampliar Campaña de donación de órganos para concienciar a los universitarios en la Escuela de Ingeniería de Béjar.

Varias entidades celebraron el 5 de noviembre el Día del Donante Universitario, organizado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. La jornada se saldó con 28 nuevos donantes y 1.402 personas que recibieron información. Se desplegaron 17 mesas en todas las facultades de Salamanca, Béjar, Zamora y Ávila, con la participación de 65 voluntarios. Un total de 289 personas escanearon el código QR o rellenaron el formulario para hacerse donantes de órganos.

Una asociación que trabaja en Salamanca desde el año 1976

La delegación en Salamanca de la asociación nacional Alcer trabaja en la capital y su provincia desde el año 1976, por lo que está a punto de cumplir 50 años fomentando las donaciones de órganos para ayudar a personas enfermas. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los enfermos renales y sus familias, así como llevar a cabo campañas que sensibilicen a la sociedad para favorecer la donación.

Balance de este año: 64 donaciones en el hospital de Salamanca

La asociación Alcer ha dado a conocer los datos de donaciones en el complejo hospitalario de Salamanca, que abarca Ávila, Zamora, Salamanca y el norte de Extremadura. En total, se han producido 64 donaciones renales entre enero y finales de octubre de este año. De ellas, nueve procedieron de donantes vivos y seis fueron dobles, es decir, de páncreas y riñones. Durante este año, 25 personas han dado el paso de donar sus órganos, y Alcer cuenta con 34 personas en lista de espera.