Tras el rastro de las cañadas reales en Salamanca

Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,/ pastores que conducen sus hordas de merinos/a Extremadura fértil, rebaños trashumantes/ que mancha el polvo y dora el sol de los caminos”. Ya no se ven rebaños de merinas, castellanas, churras o ganado vacuno invadiendo el horizonte salmantino, dorando el sol de los caminos, como decía Antonio Machado en su poema “Por Tierras de España”. Las cañadas, cordeles y veredas están prácticamente en desuso, invadidas por el constante crecer de la naturaleza, comidas por los cultivos de los agricultores o solapadas por carreteras y caminos. El continuo movimiento de las ovejas, el sonido de los cencerros y el polvo levantado tras el rebaño ya no es una estampa habitual en nuestra provincia. No va con estos tiempos de prisas y eficiencia.

La trashumancia, esos ecos del pasado que todavía se recuerdan en algunos pueblos cuando se hacía casi fiesta por la llegada de los pastores que contaban historias y noticias de otros lugares, ya no se practica. Apenas queda poco más que recuerdos en la memoria de la generación más centenaria de nuestra provincia. Apenas queda de aquellos pastores, que durante meses llevaban al norte su ganado, “otra memoria que el olvido”, como decía en un poema Julio Llamazares que definía el fin de este modo de vida asegurando que “yo vengo de una raza de pastores que perdió su libertad cuando perdió sus ganados y sus pastos”.

Los pocos pastores trashumantes que quedan, es decir, los actuales ganaderos que trasladan a sus rebaños para aprovechar pastos en el norte, esos que habían aprendido el oficio heredado de varias generaciones, prefieren utilizar el transporte por carretera para mover su ganado. Es más rápido, más eficaz y evita la dureza de una vida que les obligaba a estar a intemperie con el ganado durante meses y separados de la familia.

Esto ha hecho que las Cañadas Reales hayan estado olvidadas. No hay ovejas haciendo trashumancia, pero los caminos siguen estando protegidos por la Red Nacional de Vías Pecuarias para aquellos pastores locales que si hacen trasterminancia, que son movimientos de rebaños en una distancia inferior a 100 kilómetros. Pastores que llevan su ganado en un desplazamiento de un día o dos a buscar mejores pastos.

Por lo tanto, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo y son estos pastores los que siguen usando las vías pecuarias de nuestra provincia, teniendo preferencia de paso en el centro de la capital salmantina, en pueblos y fincas.

Una práctica que crea a veces imágenes insólitas, sobre todo en la gran ciudad, que tan olvidadas tiene las costumbres del mundo rural, cuando son los coches los que han de ceder el paso a las ovejas que a su ritmo tranquilo pero constante recorren las calles.