Toros, ‘agujas’ y carreras en Ciudad Rodrigo pese a no haber Carnaval

Como rezan las solitarias agujas expuestas en las calles mirobrigenses que son testigos de los encierros del Carnaval del Toro, “más que un evento es un sentimiento”. Con este despliegue de atrezzo carnavalero y bajo este lema, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha querido rendir homenaje a las fiestas canceladas a causa de la pandemia.

Cinco grandes fotografías lucen con aire nostálgico en las ubicaciones que muestran, aunque al contrario que en las imágenes, este 2021 aparecen vacías y silenciosas. Hasta las agujas han asomado para recordar a los mirobrigenses que volverán. Con el lema anteriormente mencionado, dos agujas rojas se levantan en la calle Madrid ante las miradas de asombro de los transeúntes, que no dudan en detenerse a hacer fotos.

La subida del Registro y la entrada que la sigue, la calle Madrid, la bóveda y el edificio del ayuntamiento son el escenario de esta exposición hasta el próximo miércoles. Incluso se ha instalado un photocall de las fiestas pasadas, eso si, anclado a la pared para impedir que los vecinos se aglomeren y hagan fotos. “Para que podamos volver a tener Carnaval y volver a vivir, hay que tener prudencia y ser responsables ahora”, matizó la delegada de Juventud Paola Martín. “Habrá un dispositivo especial de Policía estos días para controlar”.

Por otro lado, el concejal Ramón Sastre anunció que una de las dos agujas instaladas quedará expuesta de forma permanente como reclamo turístico.

“Es la forma de que la gente cuando venga sepa sobre nuestro Carnaval”, subrayó. “Tenemos la oportunidad de dejar una aguja todo el año, algo significativo que represente el Carnaval del Toro”.

En la iniciativa de la exposición también ha colaborado “carnavaldeltoro.es”, que deja una huella visible en un gran póster de la calle Madrid. El color naranja característico también estará presente este peculiar “No-Carnaval” a través de unas grandes letras que se colocarán mañana en los soportales del Ayuntamiento.

“Esto también sirve para que se siga hablando fuera de nuestro Carnaval”, añadió el concejal de Festejos Víctor Gómez. Por su parte, Paola Martín agradeció la actuación de todas las personas implicadas en impregnar la ciudad de estos resquicios de Carnaval en un año tan difícil, e insistió en la importancia de continuar cumpliendo con las normas sanitarias. “A todos nos encantaría celebrarlo aquí en la calle y estar con nuestra familia, pero hay que tener la cabeza donde hay que tenerla, y ser conscientes de ello; si no se cumplen las normas no vamos a salir de esta”. El Ayuntamiento pide a los vecinos, con relación a ello, que no se toquen las piezas de la exposición ni se suban a las agujas.