La edil de Igualdad, Noemí Fernández, y el alcalde, Pedro Samuel Martín. EÑE

Torneo de fútbol solidario, juegos y un mural digital, ejes del 25-N en Carbajosa de la Sagrada

Los actos diseñados por el Consistorio arrancarán este viernes en las pistas deportivas

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El Consistorio de Carbajosa de la Sagrada, a través del área de Igualdad, ha preparado una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Entre las iniciativas destacan un torneo de fútbol, juegos interactivos para romper estereotipos o la instalación de una lona conmemorativa. Estas propuestas buscan sensibilizar y concienciar a los vecinos, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de erradicar esta lacra social.

Así, este viernes 21 de noviembre arrancará la programación con un torneo de fútbol organizado por el Centro Joven, que se celebrará a las 20:00 horas en las pistas deportivas. La inscripción será de tres euros por persona y los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género.

El sábado, el Centro Joven ofrecerá un juego interactivo de preguntas, cuyo objetivo será desafiar y cuestionar estereotipos y actitudes normalizadas vinculadas a la violencia de género. El lunes 24 se colocará una lona conmemorativa en el balcón de la Casa Consistorial, y por la tarde, los niños de Cibercarba diseñarán y pegarán carteles contra la violencia de género. El día 25 se leerá un manifiesto institucional a las 11:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, seguido de un Punto Violeta y un mural digital colaborativo en el Aula de Informática.

