El Tormes, en nivel naranja a su paso por Puente del Congosto y el Águeda en amarillo por Ciudad Rodrigo Lleva un caudal de 970,45 metros cúbicos por segundo, aunque tiende a la estabilidad

La subida del río Tormes a su paso por Puente del Congosto a última hora de la tarde de este jueves.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:13 | Actualizado 08:29h.

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero se apuntaba a primera hora de esta mañana a que el Tormes se encontraba en nivel rojo a su paso por Puente Congosto donde llevaba un caudal de 970,45 metros cúbicos por segundo, aunque, prácticamente a las ocho de la mañana, ha descendido a naranja y con un caudal de 782,20 m3/s.

Esta mañana el río Águeda, en Ciudad Rodrigo, también ha amanecido en aviso amarillo por un caudal que superaba los 200 m3/s. Este jueves a última hora la CHD establecía el aviso rojo para otro río de la provinicia, el Agadón a su paso por Zamarra, y el amarillo para el Mayas a su paso por Robleda, aunque la mañana de este viernes han desaparecido los avisos, por lo que todo apunta a la estabilidad en sus cauces.

En cuanto a la situación en la provincia de Ávila tras las fuertes lluvias provocadas por el paso de la borrasca Claudia, se ha reportado una mejora después de una noche complicada sobre todo en las zonas bañadas por el Tormes.

Según informa el delegado Territorial de la Junta en su cuenta oficial de Twitter, José Francisco Hernández, aun se mantiene el Nivel 2 del Plan Inuncyl. Ayer se constituyó el Cecopi, después de que la Agencia Estatal de Meteorología activara el aviso rojo en la provincia. Con ello, explica el delegado territorial, se garantiza una «respuesta coordinada y preventiva ante incidencias puntuales».

A estas horas, la actividad escolar y las rutas de transporte se mantienen con normalidad. No obstante, desde la Junta recomienda «extremar la precaución en los desplazamientos de primera hora». El delegado de la Junta ha agredecido «a todos los miembros del operativos» su trabajo y a la ciudadanía su «colaboración», para finalizar pidiendo que se siga la información «por cauces oficiales».