Tiempo de agradecer al Cristo de Hornillos

Veneración al Santísimo Cristo de Hornillos en el interior de la ermita en las pasadas fiestas.

J. H. Arabayona de Mógica Jueves, 23 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Mañana comienzan las esperadas fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de Hornillos en Arabayona de Mógica.

El Ayuntamiento de Arabayona de Mógica ha elaborado un programa de actividades que se desarrollarán desde mañana hasta el martes, incluyendo como platos principales del menú festivo los festejos religiosos en honor al Santísimo Cristo.

Una cena popular de huevos fritos, chorizo, patatas y postre servirá para recargar energías al inicio de unas celebraciones marcadas por su carácter religioso. La primera noche habrá discoteca móvil en el multiusos.

El sábado, la jornada comenzará con la música de la charanga Los Tocacharros por las calles de la localidad, amenizando la alborada. Por la tarde, habrá hinchables en el multiusos.

La primera celebración religiosa será el sábado a las seis de la tarde. Desde la iglesia parroquial tendrán lugar las vísperas, con toque y traslado de imágenes a la ermita, acompañadas por el tamborilero Carlos Rufino de Haro.

Después seguirá la fiesta con tardeo a cargo de la discoteca móvil Infinity.

El día grande será el domingo. Cada último domingo de octubre, muchas personas de la localidad, pero también de la comarca y más allá, tienen marcada en el calendario la fiesta del Santísimo Cristo de Hornillos. Habrá misa en la ermita, seguida de procesión amenizada por dulzaineros. Se podrá adorar la talla original del Santísimo Cristo de Hornillos. Precisamente este momento, el de poder ver de cerca esta talla tan querida y venerada, es uno de los más esperados en toda la comarca.

La charanga Los Tocacharros amenizará la alborada del día grande y, después, habrá chocolatada en el frontón nuevo.

Por la tarde, la fiesta continuará con baile amenizado por Mariano Díaz, de Cantaracillo, en la explanada de la ermita.

El multiusos acogerá la actuación del grupo Aires Charros a las ocho de la tarde, y por la noche la verbena correrá a cargo de la orquesta Clan Zero.

La fiesta continuará el lunes con la segunda procesión por las calles del pueblo, acompañada de música de dulzaina.

El martes será la última jornada y, entre otras propuestas, se llevará a cabo el traslado de las imágenes desde la ermita a la iglesia. Finalmente, el pueblo compartirá una paella con música de Mariano Díaz.

El programa

Ampliar Procesión con bailes con la Virgen y el Cristo de la iglesia. La ermita del Santo Cristo de Hornillos, al fondo.

Viernes, 24

21:30 horas: cena popular de huevos fritos, chorizo, patatas y postre.

23:30 horas: disco móvil DJ Conri en el multiusos.

Sábado, 25

8:00 horas: alborada con la charanga Tocacharros.

16:30 horas: hinchables en el multiusos.

18:00 horas: vísperas, toque y traslado de imágenes de la iglesia a la ermita con el tamborilero Carlos Rufino.

19:00 horas: tardeo con disco móvil Infinity.

0:00 horas: gran verbena con la orquesta Syra. a continuación, disco móvil Infinity.

Domingo, 26

8:00 horas: alborada con la charanga Tocacharros.

9:30 horas: gran chocolatada en el frontón nuevo.

12:30 horas: santa misa en honor al Santísimo Cristo de Hornillos, seguida de procesión amenizada por dulzaineros.

18:00 horas: baile en la explanada de la ermita, amenizado por Mariano Díaz.

20:00 horas: actuación de Aires Charros en el multiusos.

23:30 horas: gran verbena con la orquesta Clan Zero.

Lunes, 27

12:30 horas: santa misa en la ermita, seguida de procesión amenizada por dulzainero.

14:00 horas: aperitivo para todos los mayores en el multiusos.

16:30 horas: hinchables y cabezudos en el multiusos.

19:00 horas: actuación del mago Toño en el multiusos.

19:00 horas: Sarabell con guitarra en el salón multiusos.

Martes, 28

12:30 horas: santa misa en la ermita y traslado de las imágenes a la iglesia.

14:00 horas: gran paella popular y juegos reunidos con Mariano Díaz.