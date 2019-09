Los vecinos y el Consistorio de Miranda de Azán han denunciado que, por tercera vez en lo que va de mes, permanecen sin línea de telefonía fija. La última vez que se cortó fue la semana pasada y la avería se prolongó durante tres días, aseguran los residentes. Para ellos los problemas con el teléfono fijo se han convertido en un rompecabezas durante el verano puesto que, según denuncian, “es la séptima vez que nos ocurre. Antes nos decían que era por las tormentas, pero ayer no hubo tormenta y no hay teléfono”.

La incidencia también afecta al centro de salud y a los servicios municipales, puesto que la Casa Consistorial permanece sin línea de teléfono y por tanto algunas gestiones no se pueden realizar. Para los mayores del municipio el problema es mayor al no tener muchos de ellos un teléfono móvil con el que comunicarse. “Estamos pendientes de que nos llamen para varias pruebas médicas importantes y al no tener teléfono no nos pueden localizar”, indicaba un afectado: “me tienen que llamar para un TAC y una visita al neurólogo y estoy incomunicado”.