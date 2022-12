Tenso pleno en Pedrosillo de los Aires: el alcalde expulsado del PSOE se aferra al cargo

Cerca de tres horas duró la sesión ordinaria convocada este lunes en Pedrosillo de los Aires para conocer la situación legal en la que se encuentran la localidad y su alcalde, Ángel Alonso, que aseguró que “no he pensado en dimitir”, tras el escrito presentado por los tres ediles que conforman la oposición, dos de Cs y uno del PP, y la expulsión de su partido, PSOE, tras una denuncia por presunta malversación de fondos públicos.

“No he cometido ninguna irregularidad. Lo único que el secretario y yo no nos coordinamos con la forma de trabajar”, afirmó el regidor, Ángel Alonso, para defenderse del presunto delito cometido. “Se han justificado casi todos los recibos y facturas de compra, lo único que sí es cierto que yo he cobrado por trabajos que he realizado con mis medios”, argumentó Alonso.

A lo que, el portavoz de Cs, Sergio Hernández, respondió que: “Discrepamos de la manera en que se ha hecho. Esos pagos no están justificados”.

“A mí nadie me ha dicho que si hacia los trabajos, no podía cobrar”, señaló Alonso. “Está situación se tiene que aclarar con tiempo y hay que conocer todos los pagos y ver si están justificados o no”, señaló el edil del PP, Claudio Hernández, que cedió a la propuesta del regidor para hacer una reunión después de la Navidad y aclarar “toda la situación legal del Consistorio”. A lo que los ediles de Cs votaron en contra porque afirmaron que: “No podemos dejar pasar más tiempo y hay que aclarar las cosas cuanto antes”.

Además, se dio conocimiento de la dimisión de 2 ediles socialistas (Álvaro Torres y Bernardino Sánchez). “Es muy extraño que en tan poco tiempo hayan dimitido ya 4 ediles de su partido”, recriminó el portavoz de Cs, Hernández, al regidor. Hace 18 días, el PSOE anunció que había expulsado del partido al regidor y denunciado ante la Fiscalía. Algo que Alonso desmintió: “No he recibido ninguna notificación de los juzgados. Que yo sepa, tampoco he sido expulsado del partido”.