Poco más de 100 días ha durado la calma política en Babilafuente donde la oposición, representada por el Partido Popular, ha denunciado esta semana el estado en el que se encuentra el vertedero municipal y lo justifica con una serie de fotografías publicadas también en sus redes sociales.

Las fotos se acompañan con la siguiente explicación por parte de los populares: “Así se encuentra el vertedero municipal del pueblo, desatendido y olvidado. Los residuos se acumulan en el de manera notable, sin una limpieza correcta y adecuada. Además, la imagen que ofrece, al estar ubicado en uno de los rincones más conocidos y más visitados del pueblo es nefasta”.

La denuncia del PP ha dado pie, además, a todo tipo de reacciones vecinales desde las que comparten la necesidad de dar una solución al asunto hasta los que recuerdan que este tipo de cuestiones deberían debatirse en el seno del Ayuntamiento.

Por parte del equipo de Gobierno de PSOE y la coalición independiente BIEN se ha pedido perdón al pueblo por esa “lamentable imagen” y el primer teniente de alcalde, Fran González, ha explicado que “Pedimos perdón por no haber podido poner en orden y arreglo a normativa, un verdadero Punto Limpio que no vertedero, en nuestros primeros 100 días, no como ustedes que tuvieron más de 100 meses para hacerlo (en referencia al PP). El rifi rafe político continúa con la promesa del equipo de Gobierno de dar una respuesta en los próximos días una vez que la empresa adjudicataria de la pavimentación de las calles retire de esa zona los escombros que se vienen depositando hasta ahora y una vez que el camión de la Mancomunidad de municipios retire los muebles y enseres allí acumulados. “Todo volverá a su lugar y ustedes, PP de Babilafuente, podrán colgarse otra medalla más por su buena gestión”, concluye el teniente de alcalde.

El primer enfrentamiento destacado entre ambas partes políticas se ha resuelto, por ahora, en las redes sociales.