«La tecnología no esta reñida con la vida contemplativa» Las religiosas de El Zarzoso han impulsado una proyección audiovisual en la iglesia del convento demostrando la fusión entre ambas

D. Sánchez El Cabaco Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Las hermanas que conforman la congregación del Monasterio de Porta Coeli, en El Zarzoso, demostraron con esta actividad que las nuevas tecnologías no están reñidas con la vida tradicional del convento. «Una cosa no está reñida con la otra», señalaba la Madre Superiora, Magdalena Hernández, «usándolas para el bien, claro está, y en todo lo que nos pueda ayudar».

Las religiosas se han mostrado satisfechas por la respuesta del público «porque sabemos que el lugar en el que estamos a veces no es fácil para acceder» y explicaron que esta idea surge de la necesidad de «compartir parte de nuestra vida contemplativa, como la que vivió San Francisco».

Actualmente son nueve las hermanas que conforman esta familia eclesiástica, y su día a día se reparte entre la oración y el trabajo manual en el obrador. «Pero poniéndole mucho cariño a todo: a las obleas y dulces, pero también al trato con los que vienen hasta aquí, y cuidando y mimando a estos pueblos que tenemos alrededor, que son nuestra razón de ser», relataba con una sonrisa Magdalena.

La Madre Superiora indicaba que también aquí se nota la falta de nuevas novicias y vocaciones. «Sí, se nota, aunque es cierto que hay un renacer, un resurgir por encontrar lo que es auténtico, lo que es verdadero, porque en las últimas décadas hemos vivido en un círculo de superficialidad que nos ha desconectado».

Además del audiovisual, las hermanas mostraron este sábado los lienzos que han pintado evocando el aniversario del Cántico de las criaturas y que fueron la fuente de inspiración de las imágenes proyectadas sobre el retablo. Los visitantes de estos días no dudaron en comprar los dulces artesanos y en felicitar a las religiosas por esta novedosa iniciativa.

