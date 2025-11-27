Teatro, música y tradición en Aldeatejada

EÑE / Paula Zorita Aldeatejada Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:00 Compartir

Mañana arrancan en Aldeatejada las esperadas fiestas en honor a Santa Bárbara, unas jornadas repletas de actividades pensadas para todos los públicos. La programación combina cultura, tradición, música y propuestas familiares, para que vecinos y visitantes disfruten de un fin de semana grande que se prolongará hasta el 4 de diciembre.

Mañana, la fiesta comenzará con una aventura de magia teatralizada en la biblioteca municipal. Más tarde, los mayores podrán asistir a la obra 'Entre dos tierras' en el centro de día. La noche estará reservada para la música: primero con la verbena del grupo 'Kronos' en el frontón y, después, con la discoteca móvil 'Infiniti', que alargará la celebración hasta la madrugada.

Baile de los tradicionales paleos, protagonizado por pequeños del municipio.

El sábado estará marcado por las actividades juveniles y el ambiente callejero. Por la mañana, el pabellón acogerá fútbol burbuja y una nueva edición del 'Gamefest', mientras la charanga 'Queloque's' animará los bares, acompañada del pincho ofrecido por la peña 'Picofinos'. La tarde combinará juegos infantiles, un café-postre 'Bobola' en el frontón y la música de la 'Electrocharanga Lokomotores'. Por la noche, la verbena 'Voodoo' tomará el relevo, antes de que 'Infiniti' vuelva a cerrar la jornada.

El domingo será la cita más tradicional, con la misa y procesión en honor a Santa Bárbara como acto central. A continuación, se ofrecerán el caldito, el ágape en la asociación y la comida popular en el frontón, que dará paso a una animada sobremesa con música, karaoke y bingo, mientras continúan los juegos infantiles en el pabellón.

Las celebraciones concluirán el jueves 4 de diciembre con una comida especial para los mayores del municipio, seguida de una tarde de baile en el centro de día, que pondrá el broche final a unas fiestas muy esperadas.

El programa

Mañana, día 28

18:00 horas: Aventura de magia teatralizada para toda la familia en la biblioteca municipal.

20:00 horas: Teatro para mayores 'Entre dos tierras' de la compañía Métrica Pura en el centro de día.

23:00 horas: Verbena 'Kronos' en el frontón.

3:30 horas: Discoteca 'Infiniti'.

Sábado, día 29

11:00 a 14:00 horas: Fútbol burbuja y Gamefest en el pabellón.

13:00 a 16:00 horas: Charanga 'Queloque's' por los bares y pincho de la peña 'Picofinos'.

16:00 a 20:00 horas: Juegos para niños en el pabellón (Gamefest).

16:30 horas: Café y postre 'Bobola' en el frontón y actuación de 'Electrocharanga Lokomotores'.

23:00 horas: Verbena 'Voodoo' en el frontón.

3:30 horas: Discoteca 'Infiniti'.

Domingo, día 30

11:00 a 14:00 horas: Batallas de pistolas Nerf y juegos Gamefest en el pabellón municipal.

12:00 horas: Misa y procesión de Santa Bárbara.

13:30 horas: Caldito y ágape en la Asociación Santa Bárbara.

14:30 horas: Comida popular en el frontón municipal.

16:00 a 20:00 horas: Juegos para niños en el pabellón.

16:30 horas: Música, karaoke y bingo en el frontón (sobremesa de la comida).

Jueves, 4 de diciembre

14:00 horas: Comida para los mayores de Aldeatejada. A continuación, música y baile para pasar una tarde muy especial en el centro de día.