Talleres navideños para niños y mayores en Carbajosa El mes de diciembre, el Ayuntamiento ha cerrado una nutrida programación de citas lúdicas que giran en torno a la Navidad

EÑE Carbajosa de la Sagrada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:05

Un mes más el Ayuntamiento de Carbajosa y su Área de Cultura han presentado los programas de actividades culturales de diciembre destinados a los pequeños y mayores del pueblo.

En diciembre, los más veteranos podrán elegir los días 5 y 12 de diciembre entre realizar un taller navideño en el Hogar de la Tercera Edad, en el que podrán crear un pequeño árbol de Navidad para decorar sus hogares, o disfrutar de una mañana de ruta de belenes y visita a la Ciudad Navideña. Por último, el día 19 de diciembre vivirán una jornada especial de convivencia en la que decorarán juntos el Hogar de la Tercera Edad para dejar todo listo para las fiestas.

Por su parte, los niños de Carbajosa podrán participar en diciembre en un taller navideño en el que crearán una corona de Navidad que también podrán utilizar para decorar sus casas. Este taller contará con tres sesiones, los días 3, 10 y 17 de diciembre en el Centro Cultural.

El Ayuntamiento de Carbajosa ha organizado dos completos programas de actividades pensados para que tanto pequeños como mayores puedan disfrutar juntos de las primeras semanas de diciembre. Con propuestas diseñadas para fomentar la convivencia y la participación vecinal, estas iniciativas buscan crear un ambiente festivo que sirva de antesala a la Navidad, animando a todos los vecinos a compartir momentos especiales y comenzar a vivir el espíritu navideño desde los primeros días del mes.