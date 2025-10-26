Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las ediles María José García, Lucia Guinaldo y Soledad García. EÑE

Talleres infantiles, juegos y citas temáticas de Halloween en Villamayor

El Ayuntamiento ha cerrado un nutrido programa para toda la familia entre el 31 de octubre y 1 de noviembre

EÑE

Villamayor de Armuña

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:56

El Ayuntamiento de Villamayor ha organizado un completo programa de actividades para celebrar Halloween los días 31 de octubre y 1 de noviembre. A través de las áreas de Cultura, Infancia y Acción Social, el Consistorio propone una oferta de ocio educativo y familiar, aprovechando que el 31 no es lectivo.

La programación comenzará el viernes 31 por la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, en el pabellón Dori Ruano, donde los más pequeños disfrutarán de juegos y talleres de plastilina y cocina temática. Por la tarde, de 16:30 a 18:30 horas, el Auditorio Antonio Gamoneda acogerá el concurso de disfraces de Halloween, organizado por Ciudad de lxs Ninxs de Villamayor. Las inscripciones, tanto individuales como grupales, pueden realizarse por correo electrónico en ciudaddelosninosvillamayor@gmail.com.

A continuación, de 18:30 a 20:30 horas, el pabellón municipal de Villamayor Dori Ruano se transformará en un terrorífico túnel del terror, organizado por CASJUVI y ADOSVI, pensado para los más valientes.

Las actividades de Halloween continuarán el sábado 1 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, con pintacaras y talleres de pulseras infantiles, un ccape room y la cena transilvania, que cerrará un fin de semana lleno de diversión, misterio y espíritu festivo en la localidad de Villamayor.

