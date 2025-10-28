Talleres, fiesta, castañada solidaria y el túnel del terror protagonizan el Halloween de Carbajosa El Consistorio ha dado a conocer la programación que se desarrollará a lo largo de toda la semana

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha preparado una semana repleta de actividades para celebrar Halloween junto a sus vecinos, con propuestas dirigidas a todas las edades y una mezcla perfecta de diversión, sustos y solidaridad. En este sentido, la programación arrancó ayer con el 'Rincón de brujas', instalado en el Aula de Informática y disponible durante toda la semana, donde los participantes podrán descubrir su destino de una forma divertida.

Este miércoles será el turno del taller de bodypainting con temática de Halloween, organizado por Cibercarba y dirigido a los jóvenes nacidos en 2012 y 2013. El jueves, el Aula de Informática acogerá la actividad 'Entre brujas y hechiceros anda el juego', una propuesta mágica pensada para disfrutar en grupo.

Ya, el viernes 31 llegará el día grande de la programación con una tarde de terror y juegos que comenzará a las 18:00 horas en la pista de tenis cubierta. Allí se celebrará la gran Fiesta de Halloween, con discoteca móvil, animación, photocall y numerosas sorpresas. Durante la tarde, los niños podrán participar en el taller 'Bolsa de Halloween', donde crearán sus propias bolsas para recoger dulces, y en 'La ruta de las calabazas', un original recorrido fotográfico entre personajes y objetos terroríficos con recompensas dulces.

Además, la jornada tendrá un componente solidario gracias a la castañada a beneficio de la asociación Ariadna, cuyos tickets solidarios, al precio de un euro, pueden adquirirse ya en la Casa de Cultura.

Y para quienes busquen emociones fuertes, el pabellón municipal volverá a transformarse en el mítico túnel del terror, que este año adopta el inquietante nombre de 'Hotel Malum'. Esta experiencia, solo apta para los más valientes, abrirá sus puertas también a las 18:00 horas.