La suerte sonríe a Ledesma con un primer premio de la Lotería Nacional El boleto acertante ha sido el 05958

Imagen de la administración de lotería en la que se ha vendido el boleto.

E. P. Ávila / Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 14:09 Comenta Compartir

La Lotería Nacional ha dejado parte de un primer premio en el sorteo de este sábado, 16 de agosto, que ha recaído en el número 05958 y ha repartido 600.000 euros en el municipio abulense de Mijares y en el municipio salmantino de Ledesma.

Además, se ha repartido parte del segundo premio, 120.000 euros al número 03127, en el municipio soriano de Ólvega y dos veces en el municipio burgalés de Aranda de Duero, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

Así, el despacho receptor número 6.305 de la localidad abulense de Mijares, ubicado en la calle Mayor, y el despacho receptor número 64.095 de la localidad salmantina de Ledesma, ubicado en la avenida Bernardo Olivera, han vendido el billete con las cifras agraciadas, que también ha sido consignado en Sevilla, Murcia, Las Palmas y Barcelona.

Por su parte, el despacho receptor número 18.310, ubicado en la avenida de Burgos, y la Administración de Loterías nº 1, de la calle Las Boticas, ambas de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, han despachado parte del segundo premio, que también se ha vendido en la Administración nº 1 del municipio soriano de Ólvega, ubicado en la calle La Solana. Los reintegros de este sorteo han sido para los números 8, 4 y 9.