Sostenibilidad, empleo y turismo para una provincia que apuesta por el mundo rural

Los municipios de la Sierra de Francia verán solucionados sus problemas de abastecimiento de agua con el Plan impulsado por la Diputación de Salamanca y Junta de Castilla y León.

La Diputación de Salamanca continúa impulsando medidas para frenar la despoblación y fortalecer el tejido económico en el medio rural. Entre las iniciativas más destacadas figura «Negocio Rural», un programa que desde su puesta en marcha en 2024 ha permitido salvar y reactivar un centenar de negocios en distintos municipios de la provincia.

El proyecto conecta a propietarios que desean traspasar o alquilar sus negocios con emprendedores interesados en establecerse en los pueblos, para garantizar la continuidad de servicios básicos y actividades económicas. Solo en marzo y abril de 2025 se cerraron operaciones como el alquiler de bares en Santa Marta, Valdelacasa, Frades o Pedroso de la Armuña; la venta de un restaurante en Tamames o de una ferretería en Sequeros; además de peluquerías, panaderías y fincas rústicas. Actualmente, la plataforma mantiene más de un centenar de negocios disponibles, principalmente en hostelería, aunque también en sectores como alimentación, servicios, industria o el primario.

La buena acogida se refleja también en las ferias presenciales organizadas en municipios como La Alberca, Villamayor, Santa Marta o Béjar, que han facilitado el contacto directo entre titulares y futuros emprendedores de Salamanca y otras provincias.

Paralelamente, la Diputación ha presentado la Estrategia de Empleo 2025, dotada con 4,5 millones de euros. Este plan, que desde 2014 ha respaldado a más de 1.200 autónomos y generado cerca de 400 contrataciones, se estructura en dos líneas: Autoempleo, con ayudas de hasta 12.000 euros para nuevos emprendedores, y Fomento del Empleo, que financia hasta el 75% de los costes salariales de trabajadores contratados en pequeñas y medianas empresas.

A ello se suma el Plan de Apoyo Municipal 2025, con un presupuesto de 12,57 millones de euros para municipios de menos de 20.000 habitantes. El programa destina la mitad de los fondos a contrataciones y la otra mitad a inversiones en infraestructuras y servicios, con la novedad de que este año los ayuntamientos podrán utilizarlos para complementar otras subvenciones, facilitando proyectos en localidades con menos recursos.

Sostenibilidad en la provincia

La calidad de las aguas es uno de los factores imprescindibles para la sostenibilidad del territorio rural. De ahí que la Diputación de Salamanca tenga entre sus actuaciones esenciales, programas y proyectos que garanticen su consecución. Así, los seis grandes proyectos de abastecimiento de agua potable impulsados desde la Diputación benefician a más de 50.000 vecinos de la provincia.

A los tres ya en funcionamiento, como son Uces-Huebra, Rollán-Canillas y Moriscos-Castellanos, se sumarán otros tres proyectos: Sierra de Francia, La Armuña y la Margen Izquierda del Tormes, que supondrán una inversión de cerca de 45 millones de euros y completarán un plan integral de modernización de los sistemas de suministro en la provincia.

En La Alberca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presentaron las obras de abastecimiento para los 15 municipios de la Mancomunidad Sierra de Francia, que darán servicio a más de 12.000 personas. Con un presupuesto de 16 millones de euros, cofinanciados al 50% por ambas instituciones, Javier Iglesias, subrayó que se trata de un proyecto largamente esperado que permitirá superar «un problema endémico en uno de los territorios más emblemáticos para el turismo de la provincia de Salamanca».

En paralelo, la Diputación y la Junta trabajan en las nuevas infraestructuras de La Armuña y la Margen Izquierda del Tormes, que beneficiarán a más de 50 municipios. Con una inversión de 20 millones de euros en La Armuña y cerca de 10 millones en el Tormes, los proyectos están en fase de redacción y se financiarán en un 80% por Somacyl y Diputación, mientras que los ayuntamientos aportarán el 20% restante.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan autonómico «Aguas 100% limpias», que mediante actuaciones en materia de abastecimiento y depuración pretende garantizar unfuturo sostenible para los municipios rurales de Salamanca.

Turismo como motor de desarrollo

La Diputación de Salamanca es un recurso esencial para garantizar la vida en los municipios, al apoyar servicios comerciales, hostelería y tejido empresarial. Junto al sector primario, el turismo se ha convertido en un motor clave de desarrollo económico y social, gracias a una estrategia que combina innovación, infraestructuras y promoción territorial.

Destaca el Camino de Hierro, un recorrido peatonal por un antiguo trazado ferroviario en la comarca del Abadengo. Esta propuesta turística, que une patrimonio industrial y naturaleza, ha dinamizado la economía local y favorecido la creación de empleo y nuevos negocios.

Asimismo, la Ruta de los Conjuntos Históricos, que conecta 15 localidades con valioso patrimonio cultural y arquitectónico, y los Caminos de Naturaleza amplían la oferta para los amantes del senderismo y el turismo cultural. A ello se suman experiencias vinculadas a la gastronomía, a través de la marca Salamanca en Bandeja, el enoturismo, el micoturismo y el turismo activo, que refuerzan la identidad y diversidad de Salamanca como destino.

Los espacios naturales también tienen un papel protagonista. La provincia cuenta con enclaves de gran valor ecológico, como las Sierras de Francia y de Béjar y el Parque Natural Arribes del Duero, todos ellos declarados Reservas de la Biosfera por la UNESCO. Con cerca de 200.000 hectáreas protegidas, estas áreas permiten disfrutar de rutas únicas que combinan paisajes, biodiversidad y cultura rural.

Todas estas propuestas, promovidas por la Diputación de Salamanca, pueden consultarse en la página oficial de Turismo de la institución: http://www.salamancaemocion.es/es.