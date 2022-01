Sorpresa mayúscula en la votación del nuevo alcalde de Linares de Riofrío

El pleno de investidura para elegir al nuevo alcalde de Linares de Riofrío se celebró este viernes con sorpresa en el Ayuntamiento, ya que, finalmente, fue elegido regidor el número dos de la lista del PP, Javier Arias, cuanto todo hacía suponer que se apostaría por Ángel Calvo, actual alcalde en funciones.

Arias era el candidato al ser el siguiente de la lista, tras la dimisión de Ignacio Polo, y por tanto, le correspondía a él, aunque desde la dimisión de Polo se hablaba de la posibilidad de que renunciara en beneficio del número 3 de la lista y teniente de alcalde, Ángel Calvo. De hecho, el perfil del Ayuntamiento de Linares en la red social Facebook ya había avanzado esa posibilidad unas horas antes aludiendo a un acuerdo en el seno del PP, aunque, finalmente, no fue así.

La sesión debería haber comenzado con la toma de posesión de la nueva concejala popular, Mari Luz Marcos, que sustituiría al dimitido Ignacio Polo como edil, pero no pudo acudir a la sesión. Continuó el pleno con la elección del nuevo alcalde que, al no haber renuncias, se decantaba entre el popular Javier Arias y la socialista Begoña Díaz. El resultado dejó dos votos para Arias, uno para Díaz, dos en blanco y una abstención de ediles populares. Al no haber mayoría absoluta de ninguno de los dos candidatos, fue elegido Arias, quien manifestó su intención de “hacerlo lo mejor para el pueblo en lo que queda de legislatura con la máxima transparencia para que nos ayude a prosperar”.

Dados los resultados, se abre ahora un periodo de incógnita en el Consistorio de Linares, donde el PP había conseguido una amplia mayoría absoluta de 6 concejales de un total de 7. Resulta obvio que no todos los ediles del PP presentes votaron la candidatura de Arias ya que había cinco concejales populares y recibió dos votos.

El nuevo regidor tendrá el reto de continuar los proyectos iniciados por el anterior equipo y de afrontar nuevas medidas. De hecho, según indicó el exregidor a LA GACETA, el nuevo equipo dispone de un respaldo de 550.000 euros con los que poder afrontar los retos que puedan surgir de ahora en adelante. Algunos de ellos, por ejemplo, acogerse a ayudas y programas europeos que apuestan por cuestiones medioambientales o continuar con proyectos como la concentración parcelaria, solicitada hace años y que es una de las cuestiones pendientes a negociar con la Junta de Castilla y León.