«Una sociedad como la de Peñaranda no puede perder los eventos que hacen que la gente se una»

El primer festival de novela negra Bracamonte en Negro ha dejado su esencia en otras esferas de la vida social y cultural de Peñaranda de Bracamonte. Al hilo de este evento, estos días, en el centenario Teatro Cine Calderón de la ciudad, los espectadores asiduos al séptimo arte han podido ver en la gran pantalla peñarandina la película Parecido a un asesinato, cuyo director, Antonio Hernández, hizo un hueco en su agenda para poner palabras a la presentación del estreno en el cine de su ciudad. Antonio Hernández nació en Peñaranda de Bracamonte en 1953.

En el año 2003 obtuvo el Premio Goya al Mejor Guion Original con la película En la ciudad sin límites, junto a Enrique Brasó. En 2019 recibió la Espiga de Oro de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid como reconocimiento a su amplia trayectoria. Ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Goya, en una a los Premios Fénix del Cine Iberoamericano y en otra a los Premios Forqué.

En 1980 dirigió F.E.N.; en 1980, Apaga y vámonos; en 1991, Cómo levantar mil kilos; en 1999, Lisboa; en 2000, El gran marciano; en 2002, En la ciudad sin límites; en 2005, Oculto; en 2006, Los Borgía; en 2007, El menor de los males; en 2011, El Capitán Trueno y el Santo Grial; y en 2015, Matar el tiempo.

¿Qué supone para usted volver a Peñaranda de Bracamonte?

Siempre que vuelvo me pasa lo mismo: hay un viaje ancestral. Siempre cuento que el mejor recuerdo de mi vida es mi pueblo. Tengo absolutamente idealizado a Peñaranda de Bracamonte. Desde los tres o cuatro años hasta los 15 o 16, cuando me fui a estudiar a Salamanca, ese periodo es una película de Fellini, llena de imágenes sublimes. Hay mucha gente que me pregunta cuándo voy a hacer una película de Peñaranda, y yo respondo que en cuanto encuentre financiación.

¿En esta ocasión le ha traído el estreno de su última película?

Hay un personaje entrañable para mí, que es Joaquín Fuentes, el que lleva el cine, que pertenece a esa gente que es consciente de que una sociedad pequeña, como la peñarandina, no puede perder los eventos pequeños que hacen que la gente se una y comparta un espectáculo o acontecimiento. Él es de los que lucha y lucha. Me invitó a presentar la película y yo le dije “Cuenta conmigo” y él encantado.

¿Qué le ha parecido este festival de novela negra?

Bracamonte en Negro me parece una iniciativa maravillosa, porque creo que la gente que pierde su cine, su casino, su baile, se está matando un poco.

Háblenos un poco de su última película: Parecido a un asesinato.

Encaja muy bien en la semana de novela negra porque está basada en la novela del autor aragonés Juan Bolea, que escribe thriller y novela negra. Lleva ya muchas obras en este género. Encaja perfectamente porque es una película negra.

¿Es para disfrutarla?

Es más para sufrirla, porque analiza un poco ese lado oscuro que tienen los seres humanos, que, cuando cometen un error, creen que el tiempo se lo va a borrar, pero no: el tiempo se lo come. Estoy muy contento con la película, porque, aun siendo un encargo, que no es un guion mío, he participado mucho con el autor Rafa Calatayud, además con el permiso del autor de la novela, Juan Bolea, para adaptar la obra según nuestro criterio. Estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo con los cuatro actores principales: Eduardo Noriega, Blanca Suárez, Tamar Novas y, sobre todo, un descubrimiento que me apunto, Claudia Mora, que se va a comer el mercado.

¿Le sugiere como temática para una posible película todo lo que estamos viviendo en la actualidad en el mundo?

No se lo cree nadie. No ya en España; lo malo es que está pasando en todo el globo. Hacer una película sobre que el Joker ya gobierna… Ese Trump, ese payaso, está manejando el desorden mundial, no te lo puedes creer. Hay algo que no cuadra: la vuelta de esa extrema derecha, de ese fascismo que ya creíamos superado y condenado. Mi próxima película habla precisamente de este tema. Acabo de encontrar el título; es un guion que ya está acabado, ya tienen producción, ya tengo el reparto hecho, un reparto espléndido. Se va a llamar El aviso. Va un poco de avisar, de decir: “¡ojo, que lo que se conquista se pierde en un tiempo!”. Mirar la realidad hace que no sepa dónde esconderme; como todos, estamos apabullados, y lo peor de todo, lo más triste, es que estamos sin capacidad de reacción. No sabemos qué hacer.

¿Tiene algún recuerdo especial de su infancia en Peñaranda de Bracamonte?

En los festivales de Peñaranda que había de la canción, no sólo participaba sino que hacía el fin de fiesta como cómico. Ya de niño apuntaba maneras; mi familia pensaba que iba a ser actor o cómico. No pensaban que iba a tener un quiebro intelectual y me convertiría en director de cine, pero ya apuntaba maneras.

¿Qué supone para usted el retorno al pueblo de sus orígenes?

Volver es como un viaje en forma de adicción, como si fuera una droga. Las sensaciones que tengo son de volver a ver las mismas calles, el edificio que fue la antigua fábrica de mis padres, volver a comer en sus restaurantes. Aquí he vivido bautizos, comuniones, bodas. La familia que lleva el restaurante está grabada en mi memoria. Recuerdo al zapatero, al cartero, a mi primer profesor, don Julio. Estoy lleno de recuerdos; parece mentira que tenga un espacio tan grande en mi memoria para mi pueblo, cuando el resto no lo tiene. No tengo una memoria tan rica para otras cosas como para mi pueblo.