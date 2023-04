Sinfo Arroyo, cantante de saeta: “hay que echarle sentimiento, miras a la Virgen y te olvidas de todo”

A medio camino de una de las procesiones más emocionantes de Peñaranda de Barcamonte, la de la “madrugá”, la peñarandina que vive en Macotera, Sinfo Arroyo, dio lugar a uno de los momentos más emotivos del recorrido, al regalar una saeta a la Esperanza desde un balcón.

¿Hace mucho tiempo que canta?

—Siempre me ha gustado cantar, desde chiquinina, pero tengo un sobrino, que es el que viste a la Esperanza, Jose Ángel Nava, que insistió en que empezáramos a ir a cantar y a bailar. Total, que me regalaron un vestido, nos llamaron del Ayuntamiento de Macotera y así empezamos en el teatro de aquí. Luego ya íbamos a bolos a cantar copla. Hemos recorrido muchos sitios.

¿Cuál es su canción favorita?

—Me encanta Torre de Arena de mi cantante favorita, que es Marife, de Triana, pero canto Concha Piquer y de todas esas grandes de la copla.

¿Y con la saeta?

— Me llamó Moisés Pérez para cantar una saeta el día del pregón y le dije que no porque cuido de mi madre, se enteraron mis hijas e insistieron, y gracias a que mi marido se quedó con mi madre pude ir. Luego también canté en la madrugada del viernes a la Virgen de la Esperanza. Casi todos los años canto una saeta en Peñaranda de Bracamonte.

¿Tiene alguna predilección por alguna imagen?

—Soy cofrade de Nuestra Señora de la Esperanza, pero todas las cofradías e imágenes merecen mi respeto.

¿Cómo se canta una saeta?

—Hay que echarle mucho sentimiento. Miras a la Virgen o al Cristo, ya no te acuerdas de nada y dices “hala, para adelante”.

¿Qué se siente cuando se canta una saeta?

— Me emociono. Le digo a mi sobrino, “espérate que no me ponga a llorar cuando vea a la Virgen”, porque me mandó unas fotos cuando la vistió y la vi tan guapa. Es emoción, a parte cuando miro al Cristo o a la Virgen y ya estoy padeciendo y sintiendo lo que ellos padecieron y me da pena. Lo canto con todo el sentimiento. Yo soy creyente, toda la vida lo he vivido en casa de mis padres y mis tres hijos igual. La verdad que es muy bonito cantar una saeta, al principio me dan muchos nervios, pero cuando empiezo me voy calmando.