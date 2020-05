Recibir la llamada de un hijo en el Día de la Madre en la localidad de Espino de la Orbada ha sido muy difícil y en la mayoría de los casos imposible. Desde hace tres días el teléfono fijo e internet han dejado de funcionar, algo que no es una novedad para los vecinos y el Consistorio de la localidad, que denuncian esta situación de falta de servicio y precariedad.

“Tenemos mucha gente mayor, casi el 80% de los que viven ahora en el pueblo supera los 70 años y el teléfono, durante el confinamiento, es su fórmula para que los hijos sepan de ellos” asevera el alcalde, Roberto de Castro.

El teléfono no funciona y han recurrido, “a que los familiares nos puedan llamar al Ayuntamiento para dar noticias de los mayores. Es una medida de urgencia, pero deberían arreglar el cableado. Esta todo descolgado, por el suelo y es muy antiguo”, asegura el primer edil.

Teletrabajar también es inviable en esta situación, al igual que enviar por internet desde el pueblo el informe diario sobre la residencia de mayores. El médico también realiza su atención por vía telefónica, algo irrealizable en estos días sin conexión. En el caso de la veintena de niños del pueblo hacer los deberes así se convierte en una carrera de obstáculos, porque no siquiera se pueden descargar los deberes en el móvil.

“Las familias recurren a los pocos que tienen otra compañía con cobertura y luego hacemos copias de ellos en el Ayuntamiento y se las repartimos”, señala el regidor.

Las dificultades para presentar reclamaciones a la compañía son también notables, “porque a una persona de 80 años es evidente que no se le da bien esperar 20 minutos al teléfono, hablando con los sistemas de ordenador de las compañías, y ni siquiera saben los números de las reclamaciones”, concluye Roberto de Castro. La situación no es nueva para los vecinos, que llevan meses denunciando estos problemas y también la mala señal que reciben desde los repetidores de televisión, “rara es la semana que no se averían”.