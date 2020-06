Sin baño seguro en las pozas y ríos salmantinos este verano. Sanidad lo desaconseja

El Ministerio de Sanidad ha desaconsejado para este verano el baño en ríos, pozas y otros cauces de agua dulce ya que los principales riesgos asociados al COVID-19 “están relacionados con la interacción entre personas que acuden a las zonas de baño” y en este tipo de lugares es difícil el control del aforo y tampoco se pueden realizar labores de desinfección.

Los ayuntamientos que cuentan con este tipo de espacios han asumido ya que no pueden prohibir el baño en sus cauces porque no tienen la competencia, pero sí informar a los usuarios de que el baño está desaconsejado y, si lo hacen, es bajo su más estricta responsabilidad. En San Esteban de la Sierra, por ejemplo, el Ayuntamiento ya ha informado a algunos bañistas de esta situación, mientras que en Puente del Congosto, como ayer señalaba su alcalde, Ángel Rosado, el próximo lunes se va a instalar un cartel en la playa advirtiendo de que el baño será responsabilidad única y exclusiva del bañista. El Ayuntamiento no tiene competencia y, como señala el regidor, no puede prohibir la llegada de gente de otros puntos de la provincia ya que está permitido dentro de la Fase 1 en la que se encuentra el pueblo. También en Ciudad Rodrigo se opina de forma similar. Allí, Beatriz Jorge, teniente de alcalde, explica que en La Pesquera “no tenemos competencia y si la gente se baña será bajo su responsabilidad. Sí la tenemos sobre la zona verde, que está abierta, pero no sobre el río”, aclara.

En el caso de las piscinas naturales, la competencia de montarlas es de los ayuntamientos titulares pero, en caso de que no lleguen a instalarlas, la responsabilidad recaería sobre los bañistas que hagan uso de ellas. En Valero, por ejemplo, no se han producido avances en este sentido, tal y como explicaba el alcalde, Demetrio Canete, que se unió a otros regidores de la provincia para pedir unas normas claras para este tipo de instalaciones.