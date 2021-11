Sigue el lío en el Ayuntamiento de Ledesma: dimite la tercera edil

El equilibrio político en el Ayuntamiento de Ledesma vuelve a cambiar con la dimisión de la que hasta ahora era la tercera edil del equipo de Gobierno socialista que preside Patricia Martín. Esta no es la única dimisión, puesto que también ha renunciado a su acta como edil Sergio García, que en 2019 entró como parte del grupo socialista, pero dejó la disciplina del grupo en marzo de 2020 junto a Julián Salinas, que hasta entonces había sido el teniente de Alcalde. Ambos pasaron a ser no adscritos y por tanto no han estado sometidos a disciplina de voto. Así, la alcaldesa quedó en minoría con tan solo 3 votos fijos, por los 4 que tiene desde las elecciones de 2019 el PP.

La salida de García y Tejedor del Consistorio supone que el PSOE incorporará dos nuevas caras a los puesto de concejales cuando la Junta Electoral Central avale su incorporación, algo que se suele demorar varias semanas. Francisco Sánchez y Juan Alberto López serán las incorporaciones.

La presencia de estos dos nuevos concejales hace que el PSOE vuelva a recuperar uno de los votos que perdió en marzo de 2020 y empate a 4 ediles fijos en las votaciones con el PP. Julián Salinas es el edil considerado tránsfuga, al votar desde su salida del PSOE en distintas ocasiones en el mismo sentido del PP.

“La dimisión de estos dos ediles es una maniobra política y me parece un sainete. El PSOE en Ledesma ya no sabe ni qué hacer. Yo me fui y el tiempo me ha dado la razón. Somos la comidilla de la provincia”, afirmó Salinas.

Por su parte el portavoz del PP, Esteban Pérez recordó acerca de la situación municipal que el municipio “está trabajando con el presupuesto de 2019 prorrogado y aunque se le ha tendido la mano para trabajar al equipo de Gobierno no han contestado. No se sabe si están elaborando los de 2022 y también están si presentar las cuentas de la residencia de mayores de 2020. En dos años el equipo del PSOE no ha tenido ninguna iniciativa propia reseñable para el desarrollo de Ledesma”.