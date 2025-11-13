Sigue abierta la investigación en el instituto de Peñaranda en base al protocolo antiacoso El origen fue la denuncia presentada por una alumna que resultó con la nariz rota. La familia del menor también presentó en la Guardia Civil un parte por arañazos y hematomas

J. H. Peñaranda de Bracamonte Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:00

El Instituto de Educación Secundaria Germán Sánchez Ruipérez, de Peñaranda de Bracamonte, afrontó ayer su segunda jornada con el protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de Castilla y León abierto. La investigación continúa.

El origen de esta activación fue la denuncia presentada el martes a las 8:26 horas por una alumna que, en la tarde del lunes, tuvo que ser asistida en el centro de salud de Peñaranda de Bracamonte y, posteriormente, en el Hospital de Salamanca, con resultado de «contusión en la pierna, laceración de mejilla izquierda, hundimiento de hueso propio nasal izquierdo», a causa de «agresión de un compañero tras la salida del colegio», según el informe clínico y la denuncia, en la que detalla que: «El lunes, sobre las 14:34 horas, salía del instituto y se encontró a la salida con otro niño de su misma edad, compañero de curso pero de otra clase, que estaba acompañado de dos niños. Fue increpada con frases e insultos, la tiró al suelo, le dio patadas, golpeándola en una pierna, y le lanzó un puñetazo en la cara, impactando en la nariz».

Además, la menor declaró que «lleva sufriendo estos insultos desde el año pasado por parte de este menor, ya que comparten algunas clases en común y coinciden en la hora del recreo».

La familia del niño también presentó denuncia en la Guardia Civil a las 10:32 horas del martes. En este caso, especifican que el niño «se encontró con la menor en la calle Elisa Muñoz, que la menor le insultó y él respondió, y que ella comenzó a agredir, siendo esta la que golpeó primero; él se defendió, y como resultado de las lesiones el menor fue atendido en el centro de salud, adjuntando parte de lesiones correspondientes: arañazos y hematomas leves».

Además, manifiestan que «lleva sufriendo insultos por parte de la menor dos o tres años, sin que hasta ahora se hubieran producido agresiones físicas».