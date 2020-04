“Sigo dando el callo más que nunca”: así trabajan los vendedores ambulantes en la provincia

Aurelio Gutiérrez entrega la compra que le había hecho desde el balcón de casa la señora Águeda, de San Miguel de Valero. Una muestra del trabajo que a día de hoy están realizando los ambulantes en el medio rural. Y es que, como explica Aurelio, que trabaja por las sierras de Béjar y Francia y llega hasta Encinas de Abajo en alguna de sus rutas, “sigo dando el callo más que nunca” porque, según añade, los pueblos por los que aún va compran más género. Él se informó en la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca si podía realizar su labor y, como vendedor de frutas y verduras, su trabajo es de primera necesidad. Sí puede vender de forma ambulante, pero no en los mercadillos, dado que es un lugar de mayor concentración de gente y están prohibidos.

Tal es el trabajo que tiene ahora “que apenas descanso”. Y pone como ejemplo la ruta que hace los lunes hacia Encinas de Abajo: “Suelo acabar allí sobre las tres de la tarde y el otro día salí para Béjar sobre las siete y media. Llevas mala vida y le gente sale con miedo, pero lo que se gastan ahora es en comer. Hay compras de setenta en setenta euros y hay lugares en los que se dobla la facturación de un día normal. La del martes, por ejemplo, en la zona de Mogarraz, Monforte...”.

Las prohibiciones en la provincia de Salamanca no son tan estrictas como en otras provincias, como ocurre en Cáceres. Allí los pueblos son mucho más grandes y raro es el que no tiene algún pequeño comercio. Por eso, hay ambulantes que el norte de Cáceres lo tienen más vedado. Otro problema para vendedores que, como Aurelio, cultivan su propia fruta, es el de los huertos. Él suele sembrar patatas, pero hay mucha gente que este año no podrá porque, por el momento, carecen de la autorización pertinente.