Sequeros invertirá más de 50.000 euros para renovar la plaza del Altozano Las obras tendrán un plazo de 12 meses y se incluyen en el plan bienal de la Diputación

D. S. Sequeros Martes, 9 de diciembre 2025, 17:30

El Ayuntamiento de Sequeros ha iniciado los pasos para realizar una nueva pavimentación en una de las arterias principales del municipio serrano, la plaza del Altozano, epicentro urbano y punto clave en el día a día de los vecinos. La inversión será de 53.450 euros, IVA incluido, mientras que los trabajos tendrán una duración estimada de 12 meses. Esta obra se enmarca dentro del Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca.

Tal y como indica la memoria del proyecto, esta plaza se constituye «a través de encintados de granito de anchos entre 25 y 30 cm, formando cuadrículas de ancho interior de 1,90 x 1,90 metros, colocados de forma paralela a la fachada situada al norte», y la superficie a intervenir, «entre las dos calles perimetrales y las superficies del acerado de las edificaciones de cierre al norte», es de aproximadamente 527,16 metros cuadrados.

Uno de los principales inconvenientes que presenta este ágora es su pendiente, cercana al 6 %, que en días de lluvia «ha originado fuertes corrientes de agua que han contribuido al deterioro de los materiales que forman el pavimento de la plaza, con desnivelaciones y pavimento de mampuesto de cuarcita movido o desprendido», detalla el pliego de condiciones, que añade que el hecho de estar asentada sobre suelo natural o permitir el tráfico «de camiones en mercadillos no favorece su mantenimiento a largo plazo».

Entre las actuaciones a realizar se propone el desmontaje de la totalidad de los pavimentos de granito y mampuesto. Los encintados formados por baldosas de granito serán acopiados para su posterior reaprovechamiento en la nueva pavimentación proyectada. Además, se llevará a cabo la nivelación de la plaza, el cambio de las redes de saneamiento en las tomas domiciliarias y la colocación de las losas de granito acopiadas, con acabado abujardado, formando los entrepaños proyectados, con baldosas de entre 20 y 25 centímetros de ancho y entre 6 y 8 centímetros de espesor, así como encuentros dobles entre las edificaciones situadas al sur, con vertido en caída.

En los entrepaños creados se colocará nueva piedra, mampuesto de cuarcita o granito, con un espesor máximo de 8 cm sobre cama de arena y cemento.Finalmente, el proyecto contempla la colocación de arquetas para el alumbrado necesario de la plaza y de las calles adyacentes.