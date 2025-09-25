Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La fuente de La Reguera, en Aldeanueva. EÑE
Senderismo para conocer La Armuña

El entorno de la localidad y sus rutas más espectaculares serán protagonistas de las próximas actuaciones medioambientales

EÑE

Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00

Los referentes en senderismo y medio ambiente y su puesta en valor, son dos de los ejes de trabajo para la localidad armuñesa cuyo Consistorio, que preside Candelas González, está inmerso en un proyecto para el que buscan financiación de fondos europeos y que permitirá dar a conocer la comarca de La Armuña a los aficionados al senderismo con tres interesantes rutas por el entorno del municipio.

En concreto se trata de tres recorridos bajo las denominaciones de Calzada de Toro y Mirador del Castillejo en el primero de ellos, que se ha previsto que pueda tener más de 12 kilómetros, Camino de Lagunas Rubias y del Castillo, con un trazado de más de 11 kilómetros y el más cortito sería el llamado Camino de la Fuente de la Reguera, con algo más de 2 kilómetros y accesible incluso con silla de ruedas.

Para poder destacar todavía más este entorno también se ha previsto por parte del Consistorio poder trabajar en el acondicionamiento y limpieza del paraje en el que se ubica la Fuente de la Reguera, considerada de origen romano de forma que sea un lugar visitable por el público. Este punto, ubicado cerca del camino del monte, muy próximo al casco urbano, cuenta con un manantial que ofrece agua y frescura durante todo el año a aquellos que caminan por la zona.

Por otra parte, entre las intervenciones destacadas habrá un bloque de actuaciones y arreglos en la piscina municipal, que incluirán «desde el cambio del vallado de los vasos hasta un nuevo clorador y sensores de las duchas, unas medidas que buscan aportar un plus de calidad y renovación a esta instalación municipal para la temporada del verano de 2026», indicó la alcaldesa, Candelas González.

Por otra parte, también se van a renovar las marquesinas del autobús y está en proyecto el arreglo de los pasillos del entorno de la parroquia.

