Una semana de fiesta y alegría en Aldeanueva

EÑE / Francisco Martín Aldeanueva de Figueroa Sábado, 16 de agosto 2025, 05:30 Compartir

Del 18 al 25 de agosto, la alegría, la tradición y la participación se dan cita en Aldeanueva de Figueroa con motivo de las fiestas de verano. Desde propuestas culturales y deportivas hasta noches de verbena que prometen no dejar a nadie indiferente, estas celebraciones son un punto de encuentro imprescindible para los vecinos.

El arranque será el lunes 18 con una jornada de voluntariado ambiental, a partir de las 10:00 horas, seguida de una yincana infantil y un animado torneo de fútbol que dará paso a una semana intensa. Al día siguiente, martes 19, la creatividad tomará protagonismo con el inicio del concurso fotográfico interpeñas, además de la exposición de la Fundación Aviva y la tradicional carrera solidaria en favor del Banco de Alimentos.

El miércoles 20 está reservado para el mercadillo gastronómico solidario en la plaza de la Iglesia, una cita que comenzará a las 20:30 horas. El jueves 21, los mayores tendrán su momento especial con la santa misa y la comida popular, mientras que los disfraces —tanto infantiles como de adultos— llenarán de color la jornada.

El viernes 22 se convierte en un día especialmente pensado para los más jóvenes, con actividades como maquillajes artísticos, talleres y un desfile de peñas. La noche terminará con la discoteca móvil 'Alyma', que promete poner a bailar a todo el pueblo.

El sábado 23 arrancará con atracciones infantiles y fiesta de la espuma. Por la tarde, habrá votación del concurso de pinchos y disfraces de adultos, exhibición de recortes y capea, y la fiesta seguirá hasta la madrugada con la macrodiscoteca 'Kubik'. El domingo 24, tras la misa y un nuevo carretón sorpresa para niños, tendrá lugar la gran exhibición de toreo, que concluirá con otra animada noche de verbena a cargo de la orquesta 'Xtasis'.

Las citas terminarán el lunes 25 con la tradicional merienda popular en el monte y la orquesta 'Musical Compass'.

El programa

Ampliar Una de las peñas de la localidad durante la merienda en el campo.

Lunes, día 18

10:00 horas. 5ª jornada de recogida de voluntariado ambiental.

18:00 horas. Yincana infantil.

19:00 horas. Torneo de fútbol.

Martes, día 19

10:00 horas. Competición de fotos interpeñas.

11:30 horas. Exposición personas.

20:30 horas. Carrera solidaria.

Miércoles, día 20

20:30 horas. Mercadillo gastronómico solidario a favor de Aviva.

Jueves, día 21

13:00 horas. Santa misa y fiesta de mayores.

18:30 horas. Disfraces infantiles.

0:00 horas. Disfraces de adultos.

Viernes, día 22

11:30 horas. Maquillatour.

20:30 horas. Fiesta de peñas.

0:00 horas. Discoteca 'Alyma'.

Sábado, día 23

11:00 horas. Divertilandia.

18:00 horas. Carretón sorpresa.

18:00 horas. Votación del concurso de pinchos y disfraces de adultos.

19:00 horas. Exhibición de recortes, quiebros y saltos.

0:00 horas. Discoteca 'Kubik'.

Domingo, día 24

13:15 horas. Santa misa.

18:00 horas. Carretón sorpresa.

19:00 horas. Exhibición de toreo y capea popular.

0:00 horas. Orquesta 'Xtasis'.

Lunes, día 25

19:30 horas. Merienda popular.

0:00 horas. Orquesta 'Musical Compass'.

Mª Candelas González, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa: «La piscina municipal tendrá varios arreglos» Aborda el ecuador de su tercera legislatura con un buen número de proyectos ejecutados y otros en su agenda de trabajo ¿Qué significan las fiestas? —Son días para compartir eventos y disfrutar en familia, con las peñas y los amigos. ¿Qué destacaría del trabajo ejecutado este año? —Hemos avanzado en el cambio de luminarias y, para el POE 2025-26, quedarán solo unas pocas calles por renovar. Es una apuesta por el ahorro en la factura energética. También se ha completado el arreglo del tejado del almacén municipal y, en el Punto Limpio, se ha sustituido el cerramiento de valla por un sistema de paredes, además de dotarlo con una solera de grava. En la iglesia se ha revestido el muro y se ha instalado la fibra óptica en el pueblo, lo que permite a los vecinos elegir compañía. Además, con la maquinaria de la Diputación, hemos arreglado varios caminos. ¿En qué proyectos van a invertir en los próximos meses? —Está previsto asfaltar la plaza frente a la iglesia, así como las calles Zamora y Calzada de Salamanca, e incluso arreglar los pasillos de la zona de acceso a la iglesia. Otra de las intervenciones destacadas se llevará a cabo al final de la temporada de baño, con arreglos en la piscina municipal que incluirán el cambio del vallado de los vasos, un nuevo clorador y sensores para las duchas. Se van a renovar las marquesinas del autobús y tenemos un proyecto con Nordeste para la mejora de los senderos. También se está preparando el arreglo de la fuente de La Reguera.