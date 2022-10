Selladas las ventanas del hospital de Béjar para evitar humedades

Un grupo de cuatro trabajadores comenzó este lunes las labores de sellado, que no cambio, de las ventanas del hospital Virgen del Castañar de Béjar con el objetivo de terminar con las filtraciones y humedades que sufre el centro.

Se trata de dar una solución rápida a los problemas que acarrea el edificio desde hace años y que provoca que cada vez que llueve con intensidad, las filtraciones de agua sean constantes. Trabajadores sanitarios y pacientes o usuarios del centro demandan desde al menos 2018 una intervención más ambiciosa que termine de una vez con estas filtraciones que, además de provocar problemas, ofrece una imagen poco positiva.

Fuentes de la Junta de Castilla y León señalaron que la intervención que dio inicio el mismo lunes no es el esperado cambio de las ventanas, si no un sellado de las mismas. La renovación podría llegar después y se está viendo cómo llevarla a cabo, pero no hay plazos establecidos para que pueda ser una realidad.

Los responsables de la Plataforma del hospital de Béjar manifestaron su “alegría” por estos trabajos, que intentan frenar las filtraciones de agua cada vez que llueve, aunque no perdieron el escepticismo dada la larga espera que se ha producido para estas actuaciones. En este sentido señalaron: “Suponemos que será una solución momentánea de urgencia y que no tardando mucho procederán a su cambio. Porque, si acabar con el problema era tan fácil, no entenderíamos los años de constantes denuncias y desvelos del personal del centro por achicar aguas e intentar evitar posibles accidentes. Repetimos que nos alegramos y celebraremos de cualquier cambio que haga de nuestro hospital, un hospital mejor y más eficiente tanto en infraestructuras, en atención y en recursos”.

Como ya adelantaba LA GACETA en su edición del 13 de marzo de 2018, los temporales o los días que llueve con hostigo provocan unas filtraciones que obligan al personal a colocar trapos o papeles para poder absorber el agua y evitar que encharque pasillos y consultas. Ya entonces la Junta de Castilla y León reconocía problemas estructurales en el edificio que impedían llevar a cabo mejoras más drásticas.